8 вещей, о которых лучше знать до свадьбы - ФОТО

После свадьбы в жизни пары многое меняется. И о некоторых вещах хотелось бы знать раньше, чем расписались быть всегда вместе! Несколько женщин - одни в браке, другие разведены - поделились своими мыслями на этот счет.

1. Убеждения имеют значение

"Мы с мужем расходились во мнениях насчет религии и политики. И почему я думала, что это неважно?! Мы не могли нормально обсуждать многие вопросы, ругались насчет всего подряд, включая рождение детей. И развелись", - Лиза, 30 лет.

2. Все меняется

"Хотелось бы знать, что многое изменится в отношениях и все это будет очень сложно. Так что даже не знаю, стоит ли всего этого официальный брак", - Нина, 25 лет.

3. Нужно хорошо знать себя

"Я бы хотела помнить перед обоими браками, что всегда нужно быть честным перед собой. Не надо терять себя в отношениях, меняться нужно, только если это действительно к лучшему", - Татьяна, 35 лет.

4. Нужно время на себя

"Брак сближает, но всегда нужно иметь время на себя. Личное время и разные хобби очень важны. Например, у нас с мужем есть сериалы, которые мы смотрим отдельно. Но мы пришли к этому не сразу", - Алиса, 32 года.

5. Семья имеет значение

"Перед первым браком мне бы хотелось знать, что если партнер в хороших отношениях с семьей, тебе тоже стоит общаться с ними. Мне это казалось странным и немодным. Я же вышла замуж не за семью, а за человека! А потом получилось так, что мы только из-за этого и ругались", - Екатерина, 35 лет.

6. Он не умеет читать мысли

"Как бы близки вы ни были, свои желания стоит озвучивать. Это может быть не так романтично, как легкие намеки, но уж точно честнее, чем играть в странные игры и обижаться, что он понял тебя неправильно. Когда мы это выяснили, все стало намного проще!" - Елена, 33 года.

7. Брак важнее свадьбы

"Свадьба - лишь одно из событий в семейной жизни, день костюмов и пожеланий. Но он имеет мало отношения к тому, что будет происходить в последующие годы! И плевать,что повар перепутал начинки для пирогов или диджей поставил не ту музыку. Хотя последнее меня до сих пор раздражает", - Дана, 27 лет.

8. Выбирай тему для ссоры

"Есть вещи, которые без конфликта не разобрать. А мелочи стоит пропускать мимо ушей", - Мария, 35 лет.

cosmo.ru