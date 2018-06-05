5 честных причин, почему ты не привлекательна для хороших мужчин

Тебе может не понравиться то, что будет написано ниже. Но цель этого - помочь тебе, а не покритиковать.

1. Твой негативный настрой.

"Ты хочешь сказать, что мужчины бывают верными?" - говорит женщина, и что первое слышит мужчина? Что она ненавидит весь мужской род. Что с ней будет невозможно нормально встречаться. Что она негативно настроена. Что она, в конце концов, будет относиться к нему с недоверием.

Говори не о том, чего ты НЕ хочешь, что для тебя НЕприемлемо, что тебя НЕ устраивает, а о том, чего ты хочешь, что тебе нужно. Например, скажи, что ты ценишь в мужчинах такое редкое качество, как верность - суть та же, но акцент на другом и настроение другое.

2. На самом деле хорошие мужчины хотят себе успешную и самодостаточную женщину.

Многие считают, что мужчин пугают успешные женщины, что они не умеют с ними ладить. Но правда в том, что это свойственно только неуверенным мужчинам. Тем, которые не дотягивают до ее уровня амбиций, мотивации и уверенности. А понятие успеха для каждого разное. Если ты замечаешь, что мужчин пугает твоя сила, это просто значит, что это неподходящие для тебя мужчины.

3. Твоя страница в сети имеет значение.

У большинства девушек профиль в сети заполнен собственными фото или другой несущественной информацией. Тем временем хорошие мужчины хотят понимать, с кем имеют дело, и как девушка позиционирует себя в сети. Им важно, чтобы у тебя было достаточно биографических сведений и так называемых анкетных данных, характеризующих тебя. Если у женщины в профиле одни только свои селфи, мужчина решает, что она может привлечь только своей внешностью и ничем более.

4. Практически все мужчины приветствуют женскую инициативу, чтобы начать разговор.

Конечно, в идеале мужчина должен делать первый шаг. Но нет ничего плохого и неправильного в том, чтобы самой первой начать разговор. Мужчины воспринимают это нормально. Но суть в том, чтобы просто дать ему понять, что он тебе интересен, а дальше отдай инициативу в его руки. Если он захочет - пусть добивается, пусть реализует свой инстинкт охотника, зная, что ты не против поддаться. Но не навязывайся.

5. Тебе нужно потрудиться, чтобы найти его.

Сидя дома ты не встретишь мужчину своей мечты. Ты наверняка хочешь, чтобы он был спортивным и подтянутым? Тогда пока ты сидишь дома, он наверняка тренируется в спортзале. Так иди туда! Смысл в том, что он такой же занятый человек, как и ты. Но вполне возможно встретить его в каком-нибудь заведении во время бизнес-ланча, или на мастер-классе своего хобби, и т.д. Будь активнее в поиске.

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