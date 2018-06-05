Виктория Боня беременна от французского миллиардера? - ФОТО

38-летней Виктории Боне с завидным постоянством приписывают интересное положение. На днях в Сети прошла очередная волна слухов о том, что телеведущая носит под сердцем второго малыша. Об этом сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Woman.ru.

В начале мая Виктория Боня объявила о том, что вновь не одинока. Российская звезда закрутила роман с французским миллиардером Пьером Андюраном. Знаменитость сразу дала понять, что у них с предпринимателем серьезные отношения. Влюбленные уже неоднократно выходили вместе в свет. Отметим, что они успели познакомить и своих дочерей-ровесниц от предыдущих отношений.

На днях фанаты Виктории заподозрили, что она вновь находится в интересном положении. К такому выводу подписчиков привели фотографии Бони в Instagram.

"По груди видно, что беременна...", "Вика, вы опять в положении? Поздравляем!", "Я подозреваю, что она беременна, только хорошо скрывает!", "Давно заметила, что Вика в положении", - написали подписчики звезды в комментариях к посту.

Впрочем, далеко не все были столь категоричны. Некоторые пришли к выводу, что у снимка просто неудачный ракурс. Были и те, кто решил, что Виктория набрала несколько лишних килограммов, с которыми пока не может распрощаться.

Добавим, что Виктория Боня неоднократно говорила о том, что мечтает о втором ребенке. У телеведущей уже есть дочь от ирландского бизнесмена Алекса Смерфита.

Н. Гасымова