Белла Хадид и The Weeknd снова вместе

Уже не первый месяц СМИ обсуждают воссоединение Беллы Хадид и The Weeknd, и вот на днях пару заметили на свидании в Париже. Сначала поклонники сообщили, что видели модель и певца на ланче в одном из ресторанов, где оба не скрывали своих чувств. А чуть позже в Instagram исполнителя появилось видео, в котором отчетливо слышен голос Беллы.

Напомним, что модель и музыкант расстались еще в 2016 году. После этого Абель Тесфайе (так зовут певца) 10 месяцев встречался с Селеной Гомес, а вот Белла не была замечена в отношениях. Не так давно бывших влюбленных заметили на вечеринке в Каннах, оба обнимались и целовались. А чуть ранее поклонники видели пару на фестивале Соасhеllа. Ну а после уикенда в Париже не остается сомнений, что Белла и The Weeknd снова вместе.

elle.ru