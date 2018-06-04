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4 июня 2018 13:00

Рианна рассталась с арабским миллиардером - ФОТО

Рианну в последнее время часто критикуют за набранные лишние килограммы, но певица сейчас переживает непростое время и может себе позволить немного расслабиться: оказывается, недавно Рири рассталась со своим бойфрендом - миллиардером Хассаном Джамилем из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru.

По словам анонимного источника, именно певица выступила инициатором разрыва, потому что в последнее время "она устала от мужчин": "Им было хорошо вместе, но недавно они расстались. Он тяжело переживает разрыв, но такова природа Рианны - она сердцеедка и просто устала от этих отношений. Она вообще порой устает быть вместе с кем-то". 

  

Напомним, Рири и наследник компании Toyota с состоянием в $1,5 миллиарда встречались больше года, до Хассана певица крутила роман с Дрейком, а он некоторое время был вместе с Наоми Кэмпбелл.


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