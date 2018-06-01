7 признаков, что он отдал тебе свое сердце - ФОТО

Несмотря на жалобы на плохих парней и тех, кто боится обязательств, мы, девушки, продолжаем искать своего единственного - того, кто отдаст нам свое сердце и будет любить нас безусловно. Может ты уже встречаешься с кем-то, а может вы вместе уже давно, вот признаки, что мужчина действительно решил отдать свое сердце тебе и провести с тобой всю жизнь:

1. Он защищает тебя.

Куда бы вы ни пошли, он старается убедиться, что ты в безопасности. Если вы не вместе живете, он всегда провожает тебя домой и никогда не уезжает, пока не увидит, что ты зашла в квартиру. Он держит тебя за руку, когда тебе тяжело, или чтобы придать тебе уверенности в себе. А еще он пытается защитить тебя от ежедневных проблем, беря их решение на себя.

2. Он делает осмысленные подарки.

Даже если у него не большая зарплата, он никогда не перестает удивлять тебя подарками со смыслом. Есть большая разница между тем, чтобы осыпать девушку дорогими, но ненужными вещами, и тем, что дарить возможно мелочи, но важные.

3. Он строит большие планы и работает для их реализации.

Не достаточно просто сказать: "Мы поженимся, и у нас будет дом, машина и дети". Если он ставит долгосрочные цели, и ты видишь, что он работает над их достижением, это явный признак, что он отдает свое сердце тебе. Может он открывает сберегательный счет для вашей свадьбы или медового месяца, или находит вторую работу, чтобы насобирать денег на ваш будущий дом. Поступки говорят громче слов.

4. Он позитивно настроен.

Жизнь трудна, и проблемы никогда не покидают нас. Но когда вы вместе, он умеет наслаждаться этим временем. Он улыбается, шутит, он позитивно настроен. Он забывает о своих проблемах и не грузит тебя своими переживаниями. Конечно, нужно обсуждать сложные ситуации, но если это можно опустить, то он предпочитает просто хорошо провести время.

5. Он старается ради твоего комфорта.

Словом или делом, но он хочет убедиться, что тебе хорошо. Он предлагает свой пиджак, когда тебе холодно, открывает перед тобой дверь. Он включает кондиционер в машине или дома, чтобы тебе было комфортно. Когда тебе не хорошо, он находит способ помочь тебе.

6. Он все время на связи.

Независимо от того, насколько вы заняты, вы находите время, чтобы созвониться, написать сообщение. Вам всегда есть, о чем поговорить. Да он и не хочет провести целый день, не услышав ничего от тебя.

7. Он помнит о тебе все.

Он помнит, что ты говорила на прошлой неделе, какой твой любимый фильм, откуда у тебя шрам на ноге, о котором ты как-то рассказывала. Он внимателен к тебе и хочет знать все, потому что он решил отдать свое сердце тебе.

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