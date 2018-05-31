В кого влюблена Приянка Чопра?

Похоже, 35-летняя актриса Приянка Чопра встречается с 25-летним коллегой по цеху Ником Джонасом, и это уже не слухи. Влюбленную пару уже неоднократно видели вместе. На прошлой неделе они были на бейсбольном матче с участием команды Los Angeles Dodgers, кроме того, знаменитости провели время в компании общих друзей на яхте - актеров Глена Пауэлла и Уилмера Вальдеррама (последний, кстати, как и сам Джонас, встречался с Селеной Гомес). Примечательно, что общий снимок, на котором Приянка и Ник обнимают друг друга, выложили в сеть не папарацци, а сам Пауэлл.

По словам источников, Чопра сильно увлечена Джонасом, "они все время на связи, постоянно переписываются и очень интересуются друг другом".

Напомним, ранее Приянка встречалась с коллегами по Болливуду Шахидом Капуром и Арманом Бевея.

elle.ru