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Топ-3 знаменитостей, которые очень скромно живут - ФОТО

31 мая 2018 11:57

В кого влюблена Приянка Чопра?

Похоже, 35-летняя актриса Приянка Чопра встречается с 25-летним коллегой по цеху Ником Джонасом, и это уже не слухи. Влюбленную пару уже неоднократно видели вместе. На прошлой неделе они были на бейсбольном матче с участием команды Los Angeles Dodgers, кроме того, знаменитости провели время в компании общих друзей на яхте - актеров Глена Пауэлла и Уилмера Вальдеррама (последний, кстати, как и сам Джонас, встречался с Селеной Гомес). Примечательно, что общий снимок, на котором Приянка и Ник обнимают друг друга, выложили в сеть не папарацци, а сам Пауэлл.

По словам источников, Чопра сильно увлечена Джонасом, "они все время на связи, постоянно переписываются и очень интересуются друг другом".

Напомним, ранее Приянка встречалась с коллегами по Болливуду Шахидом Капуром и Арманом Бевея.

elle.ru


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