Фото дня - Светлана Лобода показала новорожденную дочь

Вчера 35-летняя певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз, родив дочь в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса Cedars Sinai, где рожали Мадонна, Кристина Агилера и Ирина Шейк. Вес ребенка - 3 кг, рост - 48 см.

А сегодня певица поделилась фотографией новорожденной дочери в Instagram.

Напомним, что возможным отцом ребенка Лободы СМИ называют солиста Rammstein Тиля Линдеманна, с которым она познакомилась на фестивале "Жара-2017" в Баку.