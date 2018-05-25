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25 мая 2018 14:00

Фото дня - Светлана Лобода показала новорожденную дочь

Вчера 35-летняя певица Светлана Лобода стала мамой во второй раз, родив дочь в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса Cedars Sinai, где рожали Мадонна, Кристина Агилера и Ирина Шейк. Вес ребенка - 3 кг, рост - 48 см.

А сегодня певица поделилась фотографией новорожденной дочери в  Instagram.  

Напомним, что возможным отцом ребенка Лободы СМИ называют солиста Rammstein Тиля Линдеманна, с которым она познакомилась на фестивале "Жара-2017" в Баку.


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