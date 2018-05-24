5 вещей, которые не делает влюбленный мужчина - ФОТО

Узнать, что же чувствует к тебе мужчина, особенно на начальной стадии отношений или просто общения, кажется первоочередной задачей любой женщины. Тебе хочется верить, что это настоящая любовь, что он по-настоящему влюбляется в тебя, но как это определить наверняка?

Просто обрати внимание на его поведение и честно признай то, что может говорить об обратном, что ты ему не интересна. Вот 5 вещей, которые он точно НЕ будет делать, если влюбляется в тебя:

1. Не отвечать на твои сообщения и звонки.

Если ты ему правда нравишься, он НИКОГДА не будет не отвечать на твои звонки или сообщения, даже если он на концерте любимой группы, даже если он ужинает с мамой. Влюбленный в тебя мужчина захочет быть с тобой на связи, насколько это возможно. Влюбленный мужчина будет держать свой телефон при себе, чтобы чувствовать, как он вибрирует во время концерта. Влюбленный мужчина будет предупреждать тебя, что у него ужин с мамой, чтобы он мог перезвонить тебе позже.

Если он постоянно находит оправдания, почему он не отвечает на твои сообщения или звонки, следует насторожиться.

2. Нуждаться в "пространстве".

Искренне влюбляющийся в тебя мужчина захочет быть с тобой так часто, как только возможно, и он будет стараться делать это. Если он вдруг говорит, что ему нужно больше личного пространства, а вы только на стадии знакомства, значит он еще не разобрался в себе или в ком-то другом.

3. Критиковать тебя.

Твой мужчина критикует, как ты одеваешься, с кем ты дружишь, то, что твоя мама постоянно тебе звонит? Он жалуется на то, как ты убираешь в доме или готовишь? Если ответ "да", беги от него.

Когда мужчина влюбляется в тебя, он искренне считает тебя идеальной, даже с твоими несовершенствами. Он даже не подумает о том, чтобы критиковать тебя. Скорее он будет защищать тебя, когда ты сама будешь говорить о своих недостатках.

Мужчина, который критикует тебя, не любит тебя, он пытается тебя контролировать.

4. Встречаться с другими женщинами, когда он мог бы быть с тобой.

Конечно, у многих людей есть друзья противоположного пола, и это нормально, но если твой мужчина выбирает проводить время с другими женщинами, а не с тобой, значит он и не для тебя.

Влюбленный мужчина захочет проводить с тобой максимум времени. Он даже не подумает продолжать с кем-то знакомиться, потому что он уже встретил тебя.

5. Не делать тебя приоритетом в своей жизни.

Каким бы занятым ни был мужчина, если он влюблен в тебя, ты будешь для него главной. Это не значит, что он бросит работу, друзей и прочие дела ради тебя. Но он будет учитывать тебя в своей жизни, он будет принимать все решения, зная, что у него есть ты. Он будет думать о твоих потребностях и чувствах.

На самом деле, когда мужчина по-настоящему влюбляется в тебя, это достаточно легко понять. Он будет проводить с тобой время, он будет слушать тебя, он будет стараться радовать тебя.

Если твой мужчина этого не делает - не обманывай себя. Не оправдывай его поведение, не думай, что нужно просто подождать. Потому что ничего не изменится. Найди того, кто с самого начала понимает, что ты - стоящая женщина.

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