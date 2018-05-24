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24 мая 2018 12:15

Эмбер Херд встречается с экс-бойфрендом Хайди Клум - ФОТО

Долгое время в отношениях Эмбер Херд и Илона Маска не была поставлена финальная точка: актриса и миллиардер-изобретатель то сходились, то расставались, уверяя, что отныне они просто друзья. И вот сердце Эмбер снова занято: экс-супруга Джонни Деппа закрутила роман с Вито Шнабелем, торговцем произведениями искусства. Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, пару застали за поцелуями в кафе Sant Ambroeus в Нью-Йорке, и они и не думали скрывать своих чувств от других посетителей. 

Отметим, что до Эмбер Вито около трех лет встречался с немецкой моделью Хайди Клум, но осенью прошлого года они расстались, и теперь Хайди счастлива с Томом Каулитцем, музыкантом из группы Tokio Hotel.


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