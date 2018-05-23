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Почему неуверенные в себе люди не могут найти любовь? - 8 причин

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23 мая 2018 12:20

Почему неуверенные в себе люди не могут найти любовь? - 8 причин

Неуверенность мешает нам получить работу и наслаждаться жизнью. А еще она мешает нам найти свою любовь.

Казалось бы, любовь может прийти к нам в любой момент. Однако, неуверенные в себе люди чаще всего самостоятельно лишают себя этой возможности.  И вот почему.  

Требуют все больше эмоций  

Неуверенные в себе люди нуждаются в эмоциях и любви от других людей. Они постоянно нуждаются в подтверждении твоих чувств к ним и видят во всех подвох, потенциальную опасность.  

Говорят только о себе  

Удивительно, но факт. Большинство неуверенных в себе людей являются эгоистами, которые только и могут, что жалеть себя. И в компании других людей они наверняка будут делать то же самое.  

Яркие негативные эмоции  

Неуверенный в себе человек не только пытается постоянно самоутвердиться за счет других,  но и чаще всего транслирует на других негатив. И обращает на негативные эмоции куда больше внимания.  

Склонны к изменам

Неуверенному человеку постоянно требуется утешение и подтверждение своей привлекательности.  Уверенному это не требуется.  

Постоянно доказывают  

Неуверенные люди чаще всего невротики, у которых есть одна навязчивая идея - доказать всем вокруг, что они лучше, чем все думают.  Плохо, что чаще всего такая потребность во всеобщем одобрении приобретает огромные масштабы.  

Ревность и проверки  

Не уверенный в себе человек так делать не будет, верно?  

Живут одним днем  

Неуверенные люди чаще всего выглядят лентяями и инфантилами. Но они просто боятся будущего, поэтому не хотят думать о нем.  

Впадают в зависимость  

Неуверенные люди чаще других попадают в зависимость от других людей, что не дает развиваться не только им, но и близким. 

edinstvennaya.ua


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