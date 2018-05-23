Почему неуверенные в себе люди не могут найти любовь? - 8 причин

Неуверенность мешает нам получить работу и наслаждаться жизнью. А еще она мешает нам найти свою любовь.

Казалось бы, любовь может прийти к нам в любой момент. Однако, неуверенные в себе люди чаще всего самостоятельно лишают себя этой возможности. И вот почему.

Требуют все больше эмоций

Неуверенные в себе люди нуждаются в эмоциях и любви от других людей. Они постоянно нуждаются в подтверждении твоих чувств к ним и видят во всех подвох, потенциальную опасность.

Говорят только о себе

Удивительно, но факт. Большинство неуверенных в себе людей являются эгоистами, которые только и могут, что жалеть себя. И в компании других людей они наверняка будут делать то же самое.

Яркие негативные эмоции

Неуверенный в себе человек не только пытается постоянно самоутвердиться за счет других, но и чаще всего транслирует на других негатив. И обращает на негативные эмоции куда больше внимания.

Склонны к изменам

Неуверенному человеку постоянно требуется утешение и подтверждение своей привлекательности. Уверенному это не требуется.

Постоянно доказывают

Неуверенные люди чаще всего невротики, у которых есть одна навязчивая идея - доказать всем вокруг, что они лучше, чем все думают. Плохо, что чаще всего такая потребность во всеобщем одобрении приобретает огромные масштабы.

Ревность и проверки

Не уверенный в себе человек так делать не будет, верно?

Живут одним днем

Неуверенные люди чаще всего выглядят лентяями и инфантилами. Но они просто боятся будущего, поэтому не хотят думать о нем.

Впадают в зависимость

Неуверенные люди чаще других попадают в зависимость от других людей, что не дает развиваться не только им, но и близким.

edinstvennaya.ua