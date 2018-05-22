8 вещей, о которых мужчины предпочитают не рассказывать своим любимым

Говорят, что честность - это лучшая стратегия. В большинстве случаев это особенно важно в здоровых и счастливых отношениях между двумя людьми, любящих друг друга. В прочных отношениях вам никогда не захочется сознательно удерживать своего партнера в неведении и других важных вещах, касающихся ваших отношений.

Тем не менее, это вовсе не означает, что вы должны делиться подробностями всей своей жизни с вашим партнером. Вы не должны автоматически оповещать своего партнера о ненужных, а порой даже лишних деталях своей жизни. Согласитесь, что некоторые вещи, просто необходимо держать в тайне во избежание в отношениях никому ненужной драмы. Не стоит удивляться тому, что ваш партнер скрывает от вас некоторые вещи, невзирая на его искренние чувства к вам.

То, что он скрывает от вас какие-то секреты, не влияет на глубину его чувств. Не стоит об этом беспокоиться, поскольку это никоим образом не сказывается на ваших взаимоотношениях. Обман и ложь имеют значение лишь в отдельных случаях. И все в порядке, когда вы скрываете те вещи, что не имеют никакого значения к вашим отношениям. В конце концов, не стоит забывать про человеческую индивидуальность и личное пространство каждого.

Итак, перед вами те самые 8 вещей, которые мужчина держит втайне и это вполне нормально:

1. К нему приставала неизвестная девушка

Это информация не является обязательной, чтобы делиться ею на данном этапе ваших отношений. Если вы одинаково счастливы в своей любви по отношению друг к другу, тогда любая шумная суета просто становится неактуальной. Это должно стать проблемой лишь в том случае, когда под видом незнакомой девушки окажется ваша подруга, предпринявшая попытку украсть его у вас. В противном случае, когда речь идет о невинном флирте без доли взаимности, не стоит волноваться.

2. Он "столкнулся" с проблемами на работе

Ему не следует делиться всеми своими проблемами, касающиеся его работы. Это особенно актуально в том случае, когда он в состоянии решить их самостоятельно. Именно по этой причине он не желает лишний раз тревожить и расстраивать вас.

3. Он находит другую девушку физически привлекательной

Когда вы случайным образом натыкаетесь на фотографии американского актера Зака Эфрона или Криса Эванса, бороздя просторы Интернета, разве вы не находите этих людей физически привлекательными? Он не считает это проблемой, не так ли? Все мы живые люди. Тот факт, что человек состоит в серьезных взаимоотношениях, еще вовсе не означает, что он перестает ценить физическую красоту других людей. Это не является проблемой, если он не идет на поводу своего физического влечения. А это уже, как говорится, совсем другая история.

4. Некоторые детские переживания или травмы, о которых он постарался забыть

Порой имеются проблемы, травмирующие психику человека. По этой причине мы пытаемся раз и навсегда вычеркнуть их из нашей памяти. Если он нашел в себе силы уйти от этих проблем, ему больше незачем возвращаться к ним снова и тревожить старые раны только ради вас.

5. Ему известно все о нарушении закона со стороны вашей подруги

Он сможет поймать твою подругу, обманывающего своего бойфренда. А еще ему известно, что ваш друг заключает сомнительные финансовые сделки. Возможно, он даже знает, что ваш друг говорит о других приятелях за их спиной. Несмотря ни на что, он не должен делиться этой информацией, если действия друга не касаются вас лично.

6. Его личная борьба и разногласия с людьми своего окружения

Если у него имеются некоторые аргументы или разногласия с друзьями и коллегами по работе, то это должно быть его собственным делом. У него действительно нет причин делиться этими вещами с вами, в особенности, когда присутствуют разногласия с людьми, о которых вы даже ничего не знаете.

7. Отсутствие у него благодарности на подарок или поступок, который вы сделали для него

Порой небольшая порция безобидной лжи может быть хорошей для отношений. К примеру, когда вы очень волнуетесь, что подарили ему подарок или сделали какой-то поступок. Взамен он захочет показать вам свою истинную оценку в максимально возможной степени. Но иногда он не хочет, чтобы у вас была такая реакция. При этом он все равно попытается скрыть это, чтобы не разочаровать вас.

8. Его последняя прибавка в весе или проблемы с его потерей

Возможно, были какие-то неуверенности с его стороны в том, как он выглядел. Его может посещать чувство стыда в результате нездорового образа жизни. Да, он может набраться смелости и рассказать об этом, но опять же, в этом нет такой необходимости. Просто поверьте, это никоим образом не навредит вашим отношениям, если он просто сохранит эту информацию при себе.

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