57-летний Хью Грант впервые женится

На одного неисправимого звездного холостяка скоро станет меньше: 57-летний Хью Грант собрал волю в кулак и сделал предложение своей подруге Анне Эберштейн. Впрочем, назвать 39-летнюю Анну просто "подругой" было бы некорректно: пара воспитывает троих детей - в 2012 году у них родился сын Джон Мунго, в 2015-м - дочка, имя которой до сих пор неизвестно общественности, а в марте этого года они вновь стали родителями, по традиции не разглашая имя и пол малыша.

У Хью есть еще двое детей от Тинглан Хонг, так что его смело можно назвать многодетным отцом. А вскоре и, надеемся, примерным мужем: Грант и Эберштейн сыграют свадьбу уже в июне.

bazaar.ru