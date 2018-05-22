22 мая 2018

отправить статью
57-летний Хью Грант впервые женится

Отношения

09:22

  • 59
57-летний Хью Грант впервые женится
Фото дня - 48-летняя Дженнифер Лопез в прозрачных брюках произвела фурор в Лас-Вегасе

Мода

21 мая 19:26

  • 1 727
Фото дня - 48-летняя Дженнифер Лопез в прозрачных брюках произвела фурор в Лас-Вегасе
7 фактов из биографии Диляры Кязимовой <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

21 мая 17:37

  • 626
7 фактов из биографии Диляры Кязимовой - ФОТО

22 мая 2018 09:22

57-летний Хью Грант впервые женится

На одного неисправимого звездного холостяка скоро станет меньше: 57-летний Хью Грант собрал волю в кулак и сделал предложение своей подруге Анне Эберштейн. Впрочем, назвать 39-летнюю Анну просто "подругой" было бы некорректно: пара воспитывает троих детей - в 2012 году у них родился сын Джон Мунго, в 2015-м - дочка, имя которой до сих пор неизвестно общественности, а в марте этого года они вновь стали родителями, по традиции не разглашая имя и пол малыша.

У Хью есть еще двое детей от Тинглан Хонг, так что его смело можно назвать многодетным отцом. А вскоре и, надеемся, примерным мужем: Грант и Эберштейн сыграют свадьбу уже в июне.

bazaar.ru


Просмотров: 61

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

14 мая 19:28

  • 616
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

14 мая 12:24

  • 725
Венсан Кассель и Тина Кунаки дебютировали как пара на Каннском кинофестивале - ФОТО

Отношения

11 мая 19:02

  • 442
Почему мы хотим «плохих парней»? – Ответ Лабковского