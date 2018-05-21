21 мая 2018

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Адриана Лима рассталась с турецким писателем Метином Хара? <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Адриана Лима рассталась с турецким писателем Метином Хара? - ФОТО
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21 мая 2018 11:06

Адриана Лима рассталась с турецким писателем Метином Хара? - ФОТО

Известная супермодель Адриана Лима ответила на многочисленные публикации СМИ о возможном расставании с турецким писателем Метином Хара, роман с которым длится чуть меньше года.

Пару успели развести множество раз и каждый раз информация, появляющаяся в СМИ, о расставании, оказывалась недостоверной. В этот раз случилось то же самое.

В ответ на очередные слухи Адриана Лима представила фото в социальной сети Instagram - на снимке, который сопровожден комментарием "Любовь всегда побеждает", модель наблюдает за спящим возлюбленным.

Lady.Day.Az представляет данное фото:


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