Тина Кунаки и Венсан Кассель готовятся к свадьбе

Впервые о романе юной модели Тины Кунаки и одного из самых желанных мужчин планеты Венсана Касселя стало известно три года назад. Тогда все были уверены, что девушка - лишь мимолетное увлечение актера, который только что развелся с Моникой Беллуччи, однако все оказалось намного серьезнее. В марте этого года Кунаки показала помолвочное кольцо, а сегодня подтвердила информацию, опубликовав в Instagram совместное фото с возлюбленным.

В свою очередь, зарубежные СМИ сообщают, что свадьба состоится уже в августе во французском городе Биарриц. И, кажется, невеста уже выбрала дизайнера свадебного платья - это будет Viktor & Rolf.

Похоже, Тина и Венсан стали очередной влюбленной парой, которые доказали - любви все возрасты покорны.

elle.ru