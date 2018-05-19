19 мая 2018

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Тина Кунаки и Венсан Кассель готовятся к свадьбе

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19 мая 2018 11:07

Тина Кунаки и Венсан Кассель готовятся к свадьбе

Впервые о романе юной модели Тины Кунаки и одного из самых желанных мужчин планеты Венсана Касселя стало известно три года назад. Тогда все были уверены, что девушка - лишь мимолетное увлечение актера, который только что развелся с Моникой Беллуччи, однако все оказалось намного серьезнее. В марте этого года Кунаки показала помолвочное кольцо, а сегодня подтвердила информацию, опубликовав в Instagram совместное фото с возлюбленным.

В свою очередь, зарубежные СМИ сообщают, что свадьба состоится уже в августе во французском городе Биарриц. И, кажется, невеста уже выбрала дизайнера свадебного платья - это будет Viktor & Rolf.

Похоже, Тина и Венсан стали очередной влюбленной парой, которые доказали - любви все возрасты покорны.

elle.ru


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