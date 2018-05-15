Как знаки Зодиака разрушают свои отношения

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овну может быть трудно проявлять свои чувства. Он считает, что, если он промолчит о проблемах, с которыми сталкивается в отношениях, это пойдет им на пользу. Однако ему нужно понять, что ничего в жизни не решится само по себе. Если в вашей связи трудности - непременно обсудите их с партнером. Ваш избранник - не экстрасенс и не может определить причину вашей взволнованности самостоятельно.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Телец ощущает конкуренцию даже в отношениях. Все, что сделал он и его партнер, записывается в несуществующую книгу заслуг. Будь то небольшие проявления любви или грандиозные романтические жесты - все это вносится в эту книгу. Вы должны понять, что вам не нужно вести счет сколько и чего вы сделали друг для друга. Вы - не конкуренты, а партнеры.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецы слишком нестабильные для того, чтобы их воспринимали серьезно. Они берут на себя обязательства со всей искренностью, но не могут их придерживаться. Хуже всего то, что они придумывают себе оправдания, чтобы убедить себя в том, что поступают правильно. Партнер Близнецов может устать от их пустых обещаний и может навсегда потерять к ним доверие.

Рак (21 июня - 22 июля)

Рак воспринимает свои отношения слишком серьезно. Он быстро привязывается и становится назойливым. Хоть он любящий и заботливый, но его навязчивость сильно раздражает. Вам стоит осознать, что вы с партнером - отдельные личности со своими интересами, и чтобы любить друг друга, вам необязательно ВСЕГДА быть вместе. Дайте избраннику немного свободы, иначе можете потерять его.

Лев (23 июля - 22 августа)

Для Льва самое лучшее в этом мире - его существование. Он полон превосходства, и это отличное качество лидера, но не партнера. Вы слишком любите контролировать всех и каждого. Но это нездоровое отношение к романтической связи, в которой оба партнера должны быть на равных. Не думайте, что вы знаете, что лучше для избранника, и не пытайтесь управлять его жизнью. Считайте его равным себе и относитесь соответственно.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Деве нелегко справиться со своей ревностью. Она делает из мухи слона, и это может разрушить отношения. Вам нужно понять, что не стоит подвергать сомнению каждый шаг партнера только потому, что ваша душа не на месте. Вы должны преодолеть свою неуверенность и работать над отношениями вместе с избранником.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы хорошо справляются с проблемами и это провоцирует их искать проблемы там, где их нет. Кроме того, они стремятся "исправить" своих партнеров. Вам нужно осознать, что, если кто-то не такой организованный или аккуратный, как вы, это не означает, что он нуждается в "исправлении". Вы должны позволить людям быть самими собой и быть неидеальными, поскольку сами не совершенны. Попытайтесь работать над собой, а не над партнером.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

У Скорпиона нет терпимости, когда дела идут не так, как он запланировал. И он взрывается, когда его ожидания не оправдываются. Вы должны понять, что не встречаетесь с машиной. Ваш партнер - человек с недостатками и достоинствами. Постарайтесь быть более понимающими и терпеливыми, если хотите, чтобы ваши отношения процветали.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрелец страдает по личной инициативе, а не по вине кого-то другого. У него низкая самооценка, которая мешает ему по жизни. Он чувствует, что не дотягивает до эталона в том или другом деле или сфере, и это заставляет его быть негативным во всем. Ваш партнер не ожидает, что вы будете совершенными, но он может не выдержать вашего негатива. Вам нужно научиться ценить себя и не сдаваться перед трудностями. Только тогда вы сможете быть достойными своего партнера.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерог взваливает на себя непосильное бремя обязанностей. Он настолько привык быть хозяином самому себе, что забывает быть уязвимым и открытым в отношениях. Вам не нужно защищаться от партнера. Вы должны доверять ему настолько, чтобы позволить ему сломать ваши стены и узнать вас настоящего.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолей не умеет постоять за себя. Он считает, что становится лучше рядом с партнером и позволяет ему делать все, что тот захочет, но на самом деле он легко поддается влиянию. Вы не должны соглашаться на то, что делает вас несчастным. Научитесь слушать внутренний голос и отмечать для себя проблемы в отношениях. Подавление эмоций не залог здоровых отношений.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы - творческие натуры со склонностью к драме. Но иногда, если их потребности в драме не удовлетворяются, они ищут ее там, где ее нет. Это может заставить их вторгнуться в личную жизнь партнера. Вам нужно перестать позволять своим мыслям разрушать вас изнутри и начать уважать личное пространство и жизнь своего партнера.

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