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5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Даже если вы признанный социофоб и вообще не склонны быть зависимым от общественного мнения, обязательно изучите советы ниже - все-таки небольшой коммуникационный ликбез еще никому не мешал.

Итак, никогда не позволяйте:

  • Втягивать себя в бессмысленные споры. На то они и бессмысленные. Есть люди, которые буквально питаются скандалами и выяснениями отношений. Не стоит доставлять им такое удовольствие: когда чувствуете, что ситуация становится абсурдной, просто закончите разговор. Вроде бы банальная мысль, но иногда, согласитесь, проще сказать, чем сделать.
  • Заставлять вас вспоминать о неприятных моментах прошлого. Разговоры из серии "а помнишь, какой ты неудачницей была в школе?" как минимум бестактны и, в общем-то, весьма красноречиво характеризуют вашего собеседника (и его отношение к вам).
  • Смеяться над вашими хобби. Просто потому, что только вам решать, что на самом деле доставляет вам удовольствие. Защищайтесь!
  • Провоцировать вас на риск. Все как в детстве: главный хулиган заставляет вас подложить кнопку учителю. Не ведитесь на это.
  • Принижать ваши достоинства. Тут, кстати, скорее всего, нужно себя похвалить: ваши достижения явно вызывают у кого-то плохо скрываемую зависть. Реагировать на подобные выпады не стоит, но выводы для себя нужно сделать обязательно - настоящий друг так не поступает. И да, не тешьте себя надеждами, что собеседник просто вас мотивирует: постоянные унижения еще никому не помогали двигаться дальше.

bazaar.ru


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