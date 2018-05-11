Почему мы хотим «плохих парней»? – Ответ Лабковского

Была у меня одна лекция в Израиле, посвященная любви и сексу. На этой лекции встает девушка и рассказывает свою историю. Она находится в тяжелых, невротических отношениях с мужчиной, который, то не звонит, то пропадает, то просто действует на нервы и выясняет отношения. "Но, Михаил, он такой страстный! С ним у меня просто безумный интим..." - объясняется слушательница. "И вы не готовы с ним разорвать отношения, которые причиняют вам боль?" - спрашиваю. "Конечно, нет! Я же больше не найду такого страстного любовника..." "Страстного, говорите? Насколько мне известно, в этом году в Израиль прибыло несколько сотен беженцев из Эритреи..."

Все посмеялись, но я решил объяснить, в чем тут дело. На самом деле это не любовник такой штучный и уникальный. Это отношение данной женщины к этому конкретному мужчине. Никто не отрицает, что есть более и менее темпераментные люди. Но найти того, кто совпадает с вами с точки зрения интимных предпочтений не так уж и сложно. Но на самом деле ее "цепляет" не его безумная страстность, а именно такое, не очень здоровое поведение. Очевидно, что из-за этого специфического отношения, слушательница так сильно и привязалась к сексу. Ведь этот мужчина дает ей драйв, эмоциональные качели.

На самом деле секс - в голове. Это все плод нашего либидо, сформированного в детстве. То, как мы воспринимаем сексуальное удовольствие - это то, как мы в принципе воспринимаем своих партнеров. Это наша страсть по отношению к конкретному человеку, а не какая-то магия, сверхспособности.

Когда человек понимает, что секс, как и оргазм, - исключительно из головы, то начинает осознавать, что именно ему нужно. Для хорошего секса важны несколько составляющих. В том числе - осознанность. Умение понимать свои желания и потребности. Да и попросту, понимать самого себя.

ОБРАТНАЯ КАРТИНА

Со многими случалось то, что произошло с вышеописанной слушательницей. Когда страсть к человеку мешает построить нормальную, здоровую пару. Здесь важно понимать, что речь идет о нашем либидо, о том, кого вы выбрали сами, а не о том, кого вам "Бог послал". Ведь мы подсознательно нуждаемся в тех переживаниях, которые испытывали в детстве. Если отношения с родителями строились на конфликтах, боли и страхе, женщину скорее всего будут привлекать мужчины, которые именно такой спектр эмоций смогут ей предоставлять. И к его сексуальным способностям это не имеет никакого отношения.

Это же фактически наглядная схема всей русской классики. Вспомните хотя бы Анну Каренину, и вам все станет ясно. Если бы с героиней романа Толстого работал психолог, стало бы понятно, что дело не в том, что Каренин в постели полный ноль, а Вронский - весь из себя такой страстный. А в том, что Анне, скажем, так не живется.

Чтобы избавиться от этого малоприятного сценария, его для начала надо осознать. Понять, раз и навсегда, что не в мужчине дело. Когда вы это осознаете, у вас появляется возможность "переписать сценарий". Сделать самостоятельно так, чтобы к "плохим парням" вас больше не тянуло. Да, это долго и сложно, но это реально. Начните сразу посылать лесом тех, кто ведет себя так, как вам не нравится. Один раз говорите, что вас не устраивает. Если это повторится - уходите. Начните осознанно подходить к отношениям и не терпеть в них грубость, оскорбления, хамство и жестокость. Просто запретите себе в это влезать. И тогда вы увидите перемены. В идеале всем хотелось бы умопомрачительного секса с хорошим добрым парнем, который в последствии станет еще и вашим мужем (или постоянным партнером), который не обидит и не предаст.

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