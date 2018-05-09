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9 мая 2018 10:53

Смотри в глаза - Все о зрительном контакте

Заезженная фраза о том, что глаза - зеркало души, действительно имеет полное право на существование. Именно от того, как мы смотрим на собеседника, часто зависит то, какое впечатление останется от встречи - деловой или сугубо личной. Ниже - 3 правила "зрительного" этикета, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать.

На работе

Представьте линию ниже глаз вашего собеседника - именно она станет основой воображаемого треугольника с высшей точкой в середине лба. Так вот, вам нужно смотреть в середину этого треугольника, не ниже и не выше. Понимаем, звучит невероятно странно, но это действительно очень ценный совет, который пропагандируют бизнес-коучи по всему миру. Равно как и мимика, жесты и манера говорить, ваш взгляд напрямую влияет на исход деловой встречи или переговоров: он не должен быть навязчивым, въедливым или тяжелым, но в то же время должен демонстрировать, что вы вникаете в каждое слово своего собеседника.

В личных отношениях

А вот в этом случае высшая точка вашего треугольника придется на губы, так что и центр его окажется немного другим. Понятно, что в отношениях с бойфрендом, родителями и подругами вы вряд ли будете об этом задумываться, но тем не менее не стоит слишком долго смотреть на нижнюю часть лица даже очень близкого человека - психологи называют это "неприемлемым вербальным массажем".

В стрессовых ситуациях

Если вы ничем не хотите выдать волнения, помните: чем чаще мы мигаем, тем сильнее переживаем. Так что обязательно научитесь контролировать этот момент!

bazaar.ru


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