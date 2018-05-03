Законы семейной жизни, которые необходимо нарушать

Когда влюбленные решают жить вместе, только ленивые не лезут в их мирок со своими советами. Со всех сторон буквально атакуют смешными запретами, странными установками, которые муж и жена "обязаны" соблюдать в семейной жизни, чтобы брак не превратился в труху. Мы решили добавить нотку юмора, показав всю нелепость таких наставлений. Готовы узнать правила, которые можно нарушать? Тогда читайте 9 законов семейной жизни, что давно морально устарели.

1. Женщине положено быть слабой

Подобная установка превращает партнершу в капризного ребенка, который не способен отвечать за свою жизнь, принимать осознанные решения, быть опорой партнеру. Подумайте хорошенько, может ли мужчину заводить инфантильная и нереализованная барышня, которая висит на его шее мертвым грузом? Вряд ли. Поэтому отбросьте ограничения, развивайтесь и будьте собой.

2. Избегайте мелких скандалов

В обществе до сих пор живет мысль о том, как глупо придираться друг к другу по пустякам, ссориться из-за невымытой посуды или разбросанных рубашек. С другой стороны, нам предлагают улыбаться и не замечать того, что нас не устраивает. Не проще ли рискнуть и обсудить с партнером свои претензии, поискать компромиссы, чтобы больше не раздражаться? Если решать проблемы сразу, то и скандалов не возникнет.

3. Будьте максимально честны

Давайте говорить откровенно: все люди лгут, даже те, кто пишут эти советы. Невозможно быть кристально чистым, где-то приходится приукрашивать, где-то недоговаривать, что-то тактично опускать. И такой подход оправдан, так как бережет нервы половинки! Зачем мужу знать, что жену вожделеет начальник, если она и сама прекрасно дает ему отпор? Насколько целесообразно говорить подруге полную стоимость яхты, если мужчина сам на нее заработал, и бюджет семьи от этого не пострадал? Все относительно.

4. Разделяйте интересы партнера

А вот этот совет писал какой-то мазохист, который ни черта не смыслит в отношениях. Вряд ли семья станет крепче, если жена, которая ненавидит футбол, будет заставлять себя его смотреть. Или муж, который не смыслит в театре, пойдет на премьеру спектакля. Важно общее эмоциональное состояние супругов, насколько они довольны жизнью, реализованы? И если свободное время они посвящают разным увлечениям, это лучше притворства. Один ловит рыбу, другая делает маникюр - зато всем хорошо!

5. Не заглаживайте ссору интимной близостью

Собственно, что в этом плохого? Когда оба партнера постоянно пропадают на работе, конфликты рождаются не по какой-то конкретной причине, просто у обоих нет времени на любовь. Ритм бешеный, график выжимает все силы, вот душа и страдает - она не чувствует нужности, важности. И ссора помогает вспомнить, почему вы выбрали друг друга, заставляет обратить на себя внимание. При этом секс - хорошее дополнение, которое дарит удовольствие и прекрасно снимает стресс.

6. Дети - сердце семьи

Безусловно, дети придают жизни смысл, они раскрашивают вселенную в новые краски, их хочется опекать, защищать, лелеять. Только они - это плод любви, а не ее сердце! Изначально семью создавали супруги, поэтому глупо смещать приоритеты, забывая о чувственной связи между партнерами. Без любви мамы к папе (и наоборот) фундамент рухнет, домик сломается, и все пойдет наперекосяк.

7. Работайте над отношениями

Согласитесь, какое-то неприятное слово. Работают над тем, что не любят, что доставляет массу проблем. Вот и выходит, что вы сутками вкалываете на заводе, а тут еще дома расслабиться не дают! Походы к психологам, часовые беседы на тему"что между нами"... вы правда думаете, что это поможет? Дома не работать надо, но отдыхать от всех мировых проблем и катаклизмов. Обниматься, целоваться, готовить пиццу. Прекратите создавать драму из ничего, ваш партнер вам друг, а не враг!

8. Создавайте праздники

В модных журналах часто советуют не терять искру в отношениях: постоянно наряжаться, выходить в свет, учиться новому, чтобы не потерять интерес партнера. Доля правды в этом есть, главное, не перебарщивать! Иногда настоящий праздник - это простая пижамная вечеринка с бутылкой шампанского и горой кинофильмов вместо пафосных вылазок в ресторан. Праздник должен быть не на фотографии, но у вас в душе.

9. Все свободное время дарите друг другу

Важно не количество проведенных вместе вечеров, но их качество. Хорошо, если вам не хочется отлипать друг от дружки ни на минуту, но это далеко не показатель счастья. Не нужно насиловать душу совместным отдыхом, если хочется побыть в одиночестве или уделить внимание друзьям. Слушайте свое сердце, набирайтесь впечатлений, а затем делитесь эмоциями со своими близкими. Плюйте на общественное осуждение, главное, чтобы вам двоим было комфортно. Это ли не показатель счастья?

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