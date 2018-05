Что в астрологии означает дата вашей свадьбы? - ФОТО

Выйти замуж в период царствования Овна, заключить брак под влиянием Козерога или любить друг друга вечно "в Близнецах". Какой знак зодиака у вашей любовной связи? И к чему это в конечном счете приведет?

Как и дата вашего рождения, день свадьбы выпадает на время правления того или иного знака зодиака - и часто в отношениях это многое объясняет.

ОВЕН

Даты свадьбы с 21 марта по 19 апреля

Начало весны - время, полное энергии, надежд и оптимизма. Чем не метафора семейной жизни молодоженов? "Отключать голову" в пользу своих чувств "барашки" не умеют, а значит брак, заключенный с 21 марта по 19 апреля, - решение взвешенное и обдуманное (а в некоторых случаях даже расчетливое). Овен - знак авантюристов и смельчаков. Если вы скрепляете себя узами во время его астрологического правления, приготовьтесь к постоянным сюрпризам: спонтанность - его характерная черта. Отпуск (или, скорее, побег от рутины и суеты) "в последнюю минуту", неожиданные романтические ужины и креативные подарки - вам двоим будет о чем рассказать внукам. Наш вам совет. Во-первых, остерегайтесь любовного выгорания и на контрасте с активными действиями введите в вашу семейную жизнь расслабляющие виды досуга. Известно, что Овнам свойственна постоянная конкуренция, поэтому не ведитесь на поводу у этого воинствующего покровителя и лишний раз не спорьте с партнером.

ТЕЛЕЦ

День свадьбы с 20 апреля по 20 мая

Терпение, надежность, настойчивость, внимательность - набор для комфортных отношений, которые сулит знак. Свадьбы в это время редко бывают импульсивными. Это логическое, здравое и взвешенное решение. А еще вы с мужем явно знаете толк в красивой жизни и не боитесь побаловать себя роскошными подарками: крем La Mer на полочке в ванной, халаты и полотенца от кутюр и антиквариат в гостиной. Хорошие новости: звезды сулят вам один из самых крепких союзов. Основательный, верный, традиционный, "и жили они долго и счастливо". Любопытная деталь - воспитание, правила этикета, поучительный характер, которые записаны у Тельцов на подкорке. Классика жанра - один из супругов ругается как сапожник, а другой постоянно на это злится и одергивает его. Исповедовать традиционные ценности - это, конечно, прекрасно... С оговоркой, что в таких отношениях ни вам, ни вашему партнеру не придется скучать. Регулярно пробуйте что-то новенькое, как в спальне, так и вне ее.

БЛИЗНЕЦЫ

День свадьбы с 21 мая по 20 июня

Прежде всего стоит сказать про день свадьбы: подвижный характер знака и блестящее чувство юмора сулит грандиозную и отвязную вечеринку! Для Близнецов коммуникация - это основа любых отношений. А значит, двум половинкам всегда будет о чем поговорить. Вместе участвуйте в новых мероприятиях (запишитесь на экзотический кулинарный класс, займитесь серфингом этим летом или даже прыгните с парашютом в тандеме). Увы, влияние фантазеров-Близнецов на ваш брак делает даже самых серьезных и собранных партнеров - ветреными, легкомысленными и хаотичными. Хорошо, если это касается лишь хобби (одна минута - и муж увлечен английской поэзией 18-го века, а в следующую - читает русский рэп), а не любовных приключений на стороне. Лишь ничего не значащий флирт и кокетство "для здоровья" и уверенности в себе? Прежде, чем попасть под чужие сексуальные чары, подумайте, что сами легко можете оказаться на месте ничего не подозревающего партнера.

РАК

День свадьбы с 21 июня по 22 июля

"Дом там, где сердце". Девиз всех любящих и заботливых Раков. На контрасте с переменчивыми Близнецами этот знак заставляет и жениха, и невесту остепениться. Хотите, чтобы бабник стал покладистым семьянином - назначайте день свадьбы на время царствования Рака. В браке под его началом и муж, и жена любят баловать друг друга простыми домашними сюрпризами - готовкой, уборкой... ("Дорогая, а я уже всю посуду помыл!") В нем быстро пускают корни, заводят детей и тысячу и одну семейную традицию. "Зая", "кукленыш", "ягодка", "киса-мурыся" - в браке-Раке у вас появится миллион мимимимишных прозвищ, от которых раньше откровенно воротило. Самая главная опасность - стать чересчур домашними. Оглянуться не успеете, а муж отрастил солидный живот взамен пресса с восемью кубиками. Как говорится, "от хорошей жизни". Да, вы безусловно живете душа в душу... Но не забывайте оставаться на связи с друзьями и семьей и регулярно выходить из дома не только на работу и в супермаркет за молоком.

ЛЕВ

День свадьбы с 23 июля по 22 августа

Show must go one! Поставьте эту песню на свадебной вечеринке, если она приходится на период небесного львиного королевства. Это гимн вашего брака - театрального и страстного. Креатив, энтузиазм, верность и азарт - атрибуты как "дня Х", так и всего брака. В таком темпераментом союзе даже самые скромные и стеснительные персоны неожиданно во весь голос начинают высказывать сильное мнение и заявлять о своих правах. Романтика и сексуальное желание здесь всегда в достатке, но у обоих партнеров вырабатывается привычка драматизировать события и воспринимать все чересчур близко к сердцу. А еще покровительство Льва может привести к внутренней борьбе за власть, поэтому следите за тем, чтобы не обидеть друг друга.

ДЕВА

День свадьбы с 23 августа по 22 сентября

Сентябрьские свадьбы - самые образцовые в плане организации, тайминг расписан и соблюдается по минутам. Зодиакальный отрезок, когда педантичные перфекционистки Девы целиком и полностью вступают в свои права. Дает о себе знать и особая душевная теплота этого времени - не шумные и отвязные, но непременно сентиментальные церемонии. С началом супружеской жизни под покровом Девы вы и ваш муж начинаете заострять внимание на мелочах (даже если до этого оба славились здоровым пофигизмом) и отныне любое дело продумываете в деталях на семейных советах. В этом кроется и некоторый риск - выигрывая в малом, вы напрочь забываете о чем-то глобальном. И часто серьезные проблемы застают вашу пару врасплох. Из достоинств брака "в объятиях" Девы - вы оба по-хорошему фанатеете друг от друга, и, что вполне естественно, помогаете и поддерживаете в любых делах. Безоговорочное доверие - надежный фундамент будущей "золотой свадьбы".

ВЕСЫ

День свадьбы с 23 сентября по 22 октября

Знак Весов заключает философский символ любого брака. Поиск гармонии, балансировка и компромиссы. Весь глубокий смысл идиллических семейных отношений особенно ясно открывается тем, кто официально зарегестрировал их в разгар осени. Союз двух сердец и его постоянное развитие становится приоритетом и для вас, и для вашего суженого. И это прекрасно! Следите за тем, чтобы в браке, основанном на постоянных уступках, не потерять собственную индивидуальность. Очень много в замужестве, зодиакально скрепленным Весами, базируется на интуиции - не бойтесь доверять своему шестому чувству, даже если в повседневной жизни всегда опираетесь на неоспоримые факты. В конце концов вашему браку покровительствует Венера! А это уже многое гарантирует - как насчет Дня Святого Валентина круглый год? Мммм... Какая заманчивая перспектива...

СКОРПИОН

День свадьбы с 23 октября по 21 ноября

Выходить замуж в период раздолья Скорпионов стоит лишь тем, кому не хватает в жизни острых ощущений. Например, по каким-то причинам партнер долго не решался делать вам предложение, или вы не спешили его принимать - такой брак определенно выведет отношения на новый уровень. Пламя страсти даже в самых безразличных союзах разгорится с новой силой. Вы будете наслаждаться ненасытной интимной близостью как в первые дни знакомства еще много лет. Другие пары только диву даются и начинают допытываться - в чем же секрет этой горячей парочки? Сексуальная неугомонность, безусловно, укрепит брак (так приятно чувствовать себя желанной!), но вот другая характеристика Скорпиона - жесткое чувство контроля и ревность - могут все разрушить. Особенно, если один из вас по гороскопу действительно Скорпион.

СТРЕЛЕЦ

День свадьбы с 22 ноября по 21 декабря

Обвенчались в начале зимы? Готовьтесь к переезду. Покровитель-Стрелец точно не даст вам покоя. Сильнее всего в этом знаке проявляется страсть к перемене мест, и он неумолимо увлекает вас за собой. Можно трактовать это предсказание философски: с наступлением новой эры отношений вас ждет немало открытий... в человеке рядом. Пусть любимый станет загадочной планетой, которую вам захочется постоянно исследовать. Вместе вы не боитесь рисковать, причем, нередко крупными денежными суммами. Старайтесь не балансировать на краю и сохранять пусть и старомодный формат разумной экономии.

КОЗЕРОГ

День свадьбы с 22 декабря по 19 января

Сразу оговоримся: сыграть свадьбу в самый разгар этого сложного знака (обычно церемонии здесь приурочены к Новому году или Рождеству) мы бы порекомендовали лишь двум реальным Козерогам. Фанатично-прагматичные и невероятно амбициозные представители этого знака лишь усилят свой упрямый союз и персональные качества. Такой брак не назовешь легкой романтической прогулкой, знак-покровитель будет постоянно требовать от обоих жесткой работы и ежедневной демонстрации чувств. Можете не утруждать себя лирикой и комплиментами - Козерогу нужны реальные действия и дорогостоящие подарки. Нет, речь не о меркантильности. Слова и обещания - шелуха. Неоспоримый плюс такого союза - точная нацеленность на совместное светлое будущее. Впрочем, благоразумие и терпение Козерога не исключает потрясающего чувства юмора и восхитительных умных сюрпризов.

ВОДОЛЕЙ

День свадьбы с 20 января по 18 февраля

Брак-Водолей - примета творческих и неординарных личностей. Ну кто еще захочет устроить главную вечеринку в жизни в таких непростых погодных условиях? Под опекой этого знака партнеры становятся лучшими друзьями и деловыми соратниками. Нередко после зимней свадьбы супругам приходит в голову идея семейного бизнеса. Вам нравится выходить вместе в свет и чувствовать себя частью светского общества. Чтобы сохранить любовь (а не показуху), важно проводить и достаточно времени наедине. Женитьба в сезон Водолея считается одной из самых счастливых, ей свойственны честность, лояльность, оригинальность и уважение к интересам второй половины. Не случайно именно на этот период приходится День Святого Валентина, а теперь и ваша дополнительная романтическая дата.

РЫБЫ

День свадьбы с 19 февраля по 20 марта

Если молодожены рассуждают о "свадьбе мечты", "платье мечты", "банкете мечты", "букете мечты", "путешествие мечты", то им точно стоит метить в знак Рыб. Это период безудержной фантазии и неугомонного воображения. Именно на этот сезон приходится большинство тематических торжеств. Известная черта всех мечтателей - они не умеют считать деньги. Ждите перерасходов, хотя они вас мало волнуют. К приятным характеристикам, которыми наделяют вашу семейную жизнь Рыбы, относится доброта, сострадание, самоотверженность. Любопытная особенность - люди, поженившиеся с 19 февраля по 20 марта, по прошествии лет чаще склоняются к решению усыновить ребенка.

