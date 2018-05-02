Светлана Лобода нечаянно раскрыла пол будущего ребенка - ФОТО

35-летняя Светлана Лобода через несколько недель станет мамой во второй раз. На днях певица обнародовала пол малыша - правда, вышло это случайно.

Светлана Лобода держит подробности свой личной жизни в строжайшей тайне. Лишь в марте этого года артистка призналась, что ждет второго ребенка, продемонстрировав уже внушительный живот.

О том, когда именно малыш появится на свет и кто является его отцом, поклонники могут только догадываться. Многие предполагают, что отцом ребенка является лидер культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Напомним, что в июле 2017-го Линдеманн ухаживал за Лободой на музыкальном фестивале "Жара" в Баку, обнимал и целовал певицу, несмотря на то, что они находились под объективами камер.

До недавнего времени неизвестен был и пол будущего ребенка Лободы. Но на днях тайное все же стало явным - секрет певицы раскрыла ее 7-летняя дочь Евангелина.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Woman.ru, певица опубликовала новое видео в инстаграм-историях, в котором девочка исполняла песню мамы "Твои глаза". Правда, Ева решила немного перефразировать слова композиции на свой лад. Дочь артистки заменила часть текста и пропела: "твоя сестра", "в животике сидит". Как пишут российские СМИ, Лобода быстро удалила этот видеоролик. Лишь несколько фанатов успели его увидеть. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы информация разлетелась по Сети.

Напомним, что второго ребенка Светлана Лобода решила рожать в США. Недавно артистка улетела в Лос-Анджелес, где не только готовится к появлению на свет крохи, но и записывает новый альбом.