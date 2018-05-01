Как представительницы каждого знака Зодиака ведут себя, когда встречаются не с тем парнем

Овен (21 марта - 19 апреля)

Девушки-овны отличаются решительностью и настойчивостью. В них живет столько энергии, чем немногие могут похвастаться. Они привыкли брать контроль над своей жизнью в свои руки и именно поэтому могут быть немного агрессивно настроены касательно того, что с ними происходит. Когда Овны встречаются не с тем человеком - это лишь еще больше выводит их из себя и они переносят этот негатив в другие сферы своей жизни.

Телец (20 апреля - 21 мая)

Если представительницы этого знака будут встречаться не с тем парнем - ему придется несладко. Когда Тельцы оказываются в неловких ситуациях, они начинают многого требовать от окружающих. Если же окружающие не смогут соответствовать высоким ожиданиям тельцов, у последних появится веская причина уйти. Большинство мужчин просто сломается под их давлением.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецы будут делать все возможное, чтобы отвлечься от плачевной ситуации и для них это будет не такой уж и проблемой. Дело в том, что представительницам этого знака Зодиака очень легко отвлечь себя. Можно сказать, это их способ справляться с трудностями. Если Близнецов будет что-то не устраивать в отношениях, они просто переключатся на что-то другое.

Рак (22 июня - 22 июля)

Когда девушки-Раки оказываются в отношениях, которые делают их несчастными, им бывает сложно сдерживать себя. Раки отличаются тем, что им очень сложно контролировать свои эмоции. Напряженная обстановка в отношениях будет также негативно влиять и на другие сферы жизни Рака.

Лев (23 июля - 22 августа)

Если Львы встречаются с человеком, который делает их несчастными, они теряют всю свою силу духа. Девушки-Львы знают, что заслуживают лучшего и не боятся требовать этого. Но в этом случае, они смирились и из-за этого им самим за себя стыдно. Они понимают, что для них это не типично и теряют всю свою уверенность в себе.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девам несвойственно мириться с мужчиной, который их не достоин, и они сами это прекрасно знают. Если же все-таки они оказываются в таких отношениях, они испытывают много стресса. Девы будут стараться справиться с этой ситуацией так, как им всегда свойственно - они решат столько проблем, сколько будет в их силах.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы никогда не согласятся что-либо терпеть. Должно случиться чудо, чтобы представительницы этого знака смирились с мужчиной, который их не достоин. Тем не менее, такое все-таки иногда случается. Однако, в глубине души, Весы будут знать, что такие отношения не продлятся долго и вероятнее всего будут думать о своем следующем партнере.

Скорпион (23 октября - 22 ноября)

Девушки-Скорпионы посчитают своим долгом изменить своего мужчину. Они будут очень упрямы и не захотят сдаваться. Хоть сейчас этот мужчина и не достоин девушки-Скорпиона, так не должно быть всегда. Именно поэтому она будет делать все возможное чтобы сделать его таким, как ей хочется.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Стрельцы не из тех, кто будут соглашаться на меньшее. Они известны своим стремлением к свободе и нежеланием привязываться к чему или кому-либо, особенно если это будет недостойный их человек. По этой причине, Стрельцы будут бежать от отношений, в которых их будет что-то не устраивать, иногда даже сами того не осознавая.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козероги мечтают о хорошей жизни. Более того, представительницы этого знака известны тем, что не готовы мириться с тем, что их не устраивает. Они амбициозны и целеустремлены. Если Козероги все-таки будут встречаться с мужчиной, который их не достоин, они найдут выход из этой ситуации. Чаще всего, они с головой уходят в работу таким образом стараясь компенсировать свои неудачи в личной жизни.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Водолеи, по своей натуре, бунтари. Они покажут эту свою сторону в тех случаях, когда их будет что-то не устраивать в отношениях. Подобное давление может настолько повлиять на Водолея, что он просто не выдержит и взорвется.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы очень артистичны и креативны, но если встречаются с человеком, который делает их несчастными, они угасают. Точно так же, как и Раки, Рыбы идут на поводу у эмоций и как результат - неудачи в отношениях отразятся и на остальной их жизни.

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