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3 совета, как выбрать качественные солнцезащитные очки

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27 апреля 2018 13:26

3 совета, как выбрать качественные солнцезащитные очки

Весна радует нас солнечными днями, а это значит, что пора доставать самый модный аксессуар - очки.   Но не только форма играет большую роль в аксессуаре, но и качество. Очки должны быть не только украшением, но и защитой для наших глаз. Поэтому, если вы в поиске качественных и практичных солнцезащитных очков, тогда вам нужно знать, как правильно подобрать этот аксессуар и не ошибиться с выбором.

Обратите внимание на маркировку. Перед покупкой солнцезащитных очков обратите внимание на надпись "UV-PROTECTION". Эта надпись значит, что очки защищают глаза и от UVA, и от UVB лучей. Также на аксессуаре должен быть значок, который сообщает проценты пропуска света. Специалисты рекомендуют выбирать очки, на которых указана максимальная степень защиты (80-100%).

Выбирайте очки исходя из потребностей. Так, например, если вы собираетесь в отпуск на море, тогда, выбирайте солнцезащитные очки с широкой оправой, чтобы лучше защищать глаза от лучей. Также модный аксессуар должен плотно прилегать к вашему лицу. Главное, чтобы ресницы не касались линз.

Выбирайте нейтральные оттенки. Специалисты рекомендуют выбирать солнцезащитные очки с линзами нейтральных цветов - серых, серо-коричневых, серо-зеленых. А вот цветные линзы такие, например, как розовые, голубые, оранжевые и, особенно, желтые очки специалисты не рекомендуют покупать, так как глаза очень быстро устанут.

Ivona.bigmir.net


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