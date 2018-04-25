Учимся вставать раньше - Простые советы

1) Изучите биографию любого успешного человека - от Билла Гейтса до Илона Маска: практически каждый уверяет, что встает не позже шести утра. Думаете, это все сказки? Как бы не так: эти люди действительно работают (и зарабатывают), пока мы спокойно спим. Так что всеми руками призываем пересмотреть свой режим дня и вставать на два часа раньше - вот увидите, дни будут складываться совсем по‑другому.

2) Найдите причину просыпаться раньше. И не надо говорить, что у вас ее нет - просто вы плохо ищете. Может, вам предстоит невероятно интересный день? Или, например, вы давно мечтали наконец начать тренироваться по утрам? Да что уж там: если вы встанете на час-другой раньше, то успеете сделать себе крутую укладку и макияж - это, поверьте, прекрасная мотивация.

3) Вспомните о технике "золотого часа", которую пропагандируют бизнесмены и коучи по обе стороны океана. Это то время, которое вы тратите исключительно на стратегическое планирование (внимание: не на мытье посуды, чтение книги или просматривание ленты в Instagram). Лучше займитесь своим ежедневником - подумайте над планами на день (и месяц), поразмышляйте над глобальными задачами. Вот увидите, вскоре вы обретете отличную привычку, ради которой точно захочется вставать по утрам.

4) Изучите свой цикл сна. Установите приложения вроде Sleep Cycle, он подскажет, когда вам лучше просыпаться. Ведь, согласитесь, иногда даже десятичасовой сон не дает никакого эффекта просто потому, что вы не учитываете особенности собственного организма. Дерзайте!

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