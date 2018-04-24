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Фото дня - 51-летняя Холли Берри в экстремальном мини

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Фото дня - 51-летняя Холли Берри в экстремальном мини
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9 причин, почему 30-летние девушки выглядят моложе 20-летних - ФОТО

24 апреля 2018 12:00

Фото дня - 51-летняя Холли Берри в экстремальном мини

После 50 жизнь только начинается. В этом уверена Холли Берри. Актриса активно занимается усовершенствованием своего внешнего вида и ежедневно потеет в спортзале, благодаря чему ей и удается выглядеть на 30.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, результаты интенсивных тренировок налицо: актриса посетила мероприятие Matrix Awards в Нью-Йорке, где на красной дорожке продемонстрировала подтянутую фигуру. Для выхода она выбрала серое платье-пиджак в тонкую полоску от Eleanor Balfour. Конечно, мини.


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