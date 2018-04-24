22 способа проснуться с новыми силами и зарядить себя позитивом на весь день

Бывало ли у вас такое, что просыпаясь утром, вы начинали вспоминать все, что вам нужно сделать и у вас сразу же появлялось желание спрятаться под одеялом и целый день провести в кровати?

Подобное испытывают многие из нас. Хорошая новость в том, что от этих чувств можно избавиться.

Знали ли вы, что наши мысли создают эмоции? Поскольку мы полностью контролируем свои мысли (хотя иногда может казаться, что это не так), мы также можем начинать каждый свой день на позитивной ноте. Вот несколько способов, которые вам в этом помогут:

1. Постарайтесь вспомнить, что вам снилось

Неважно захотите ли вы позже проанализировать свои сны либо просто попытаетесь вспомнить их во всех деталях - это поможет вам настроиться на позитив на целый день вперед. Заведите журнал снов и положите его рядом с вашей кроватью. Таким образом, вы сможете сразу же записать свой сон после того, как проснетесь, чтобы его не забыть. Со временем вам станет проще запоминать свои сны и вы сможете соотносить их с реальными событиями.

2. Думайте о том, что делает вас счастливыми

Мысли создают эмоции. Позитивные мысли создают позитивные эмоции. В этом нет ничего сложного - просто чаще думайте о том, что приносит вам удовольствие. Визуализируйте то, что делает вас счастливым и как результат - вы сами почувствуете себя счастливее.

3. Не забывайте о благодарности

Очень просто попасть в замкнутый круг негативных мыслей и забыть о всем хорошем, что у вас есть. Каждое утро напоминайте себе о 5-ти вещах, за которые вы благодарны. Это в корне изменит ваш настрой и сделает ваш день ярче.

4. Расслабьте свое тело

Не расслабляясь должным образом мы порождаем в своем теле стресс и тревогу. Выделите в своем ежедневном графике время на то, чтобы позаботиться о себе и расслабиться. Это может быть массаж, йога или горячая ванна. Умение расслабиться - это важный компонент позитивного настроения на каждый день.

5. Сфокусируйтесь на дыхании

Чем больше стресса вы испытываете ежедневно - тем больше тревожных чувств в вас накапливается. Вы можете этого не замечать, но ваше дыхание меняется и становится более поверхностным когда вы испытываете стресс. Сделайте небольшой перерыв и обратите внимание на свое дыхание. Сделайте пару медленных и глубоких вдохов и выдохов. Вы сразу же почувствует себя лучше и более расслабленно.

6. Не привязывайтесь к своим мыслям

Согласно ученым, в день у человека появляется около 60 000 мыслей. Чем меньше вы будете привязываться к своим мыслям и позволите им появляться и исчезать не давая им повлиять на вас - тем более расслабленным вы будете чувствовать себя на протяжении дня.

7. Держитесь подальше от социальных сетей

Если вы одни из тех людей, которые проверяют свою почту или социальные сети первым делом как проснуться - немедленно бросайте эту привычку. Вы не поймете, как сильно это на вас влияет пока не перестанете это делать. Утро без социальных сетей пройдет более спокойно, расслабленно и принесет вам больше радости ведь вы сможете сосредоточиться на себе, а не на огромном потоке информации и сообщений.

8. Приготовьте вкусный завтрак

Вместо того, чтобы тратить свое утро на просмотр новостной ленты в Фейсбуке - пойдите на кухну и приготовьте вкусный (и полезный) завтрак. Что может быть лучше с утра чем вкусные оладьи или яичница?

9. Медитируйте

Добавив медитацию в свою ежедневную рутину вы сможете изменить свою жизнь. Вы не только почувствуете себя более спокойно и сконцентрировано, но и сможет прийти в гармонию со своим телом и окружающим миром. Не забывайте, что медитатировать вовсе не значить сидеть на полу в позе лотоса и произносить звуки "Омммм". Настоящая медитация может включать в себя танцы, техники самопознания, гипноз и многое другое.

10. Попробуйте аудиозаписи для самогипноза

Говоря о гипнозе, есть один способ, который вам в этом поможет. В Интернете вы можете найти массу аудиозаписей для самогипноза и каждая из них специально предназначена для какой-то определенной проблемы.

11. Не проверяйте свой телефон сразу после того, как проснетесь

Точно так же, как и с социальными сетями, постарайтесь воздержаться от того, чтобы проверить свой телефон первым делом как проснетесь. Вы сразу же заметите, как современные технологии могут негативно влиять на наше сознание и уровень энергии.

12. Отправьтесь на пробежку

Что может быть лучше с утра чем выброс эндорфинов? Отправьтесь на утреннюю пробежку и вы не пожалеете.

13. Займитесь энергичной йогой

Еще один способ вызвать выброс эндорфинов в организме - заняться энергичной йогой. Поднимайтесь с кровати, доставайте коврик и вперед!

14. Поиграйте со своими домашними животными

У автора статьи была подруга, которая каждое утро проводила время со своей собакой. Она завтракала, делала утреннюю зарядку и играла с ней. Это помогало ей сблизиться со своей собакой, почувствовать себя счастливее и начать свой день с позитива. Поверьте, просто невозможно оставаться злым или грустным после игр со своим домашним любимцем.

15. Почитайте вдохновляющую книгу или статью

Начните свое утро с прочтения книг или статей, которые вас вдохновляют и мотивируют. Вы сразу же почувствуете прилив энергии и будете готовы справиться со всем, что вам готовит этот день.

16. Послушайте мотивирующую аффирмацию

Точно так же, как и мотивирующая книга, хорошая аффирмация подарит вам мотивацию и силы на весь день.

17. Поставьте на звонок будильника поднимающую настроение мелодию

Подумайте над тем, чтобы изменить звонок своего будильника. Попробуйте выбрать что-то приятное и мелодичное. Звонок должен начинаться тихо и постепенно становиться громче. Это поможет вам просыпаться спокойно и с наслаждением, а не моментально вскакивать от резкого звука.

18. Добавьте в свою утреннюю рутину заботу о себе

Это может быть медитация, йога, прогулка, чтение книги либо что-то еще. Добавьте такое занятие в свою утреннюю рутину и ежедневно ее придерживайтесь.

19. Посмотрите на что-то красивое

Хороший способ улучшить свое настроение и почувствовать себя умиротворенно - посмотреть на что-то красивое. Это может быть цветок, ваш муж/жена или картина на стене. Потратьте на это 2-3 минуты и просто насладитесь красотой. Вы будете удивлены, когда заметите, что эта техника действительно работает и может значительно улучшить настроение.

20. Убирайте свою комнату

Если в вашей комнате царит беспорядок, в вашей голове он также будет присутствовать. Для того, чтобы почувствовать себя более организованно, нужно для начала убраться в своей комнате. Вы сразу же заметите, как изменится энергетика в комнате и вы станете чувствовать себя умиротворенно.

21. Спросите сами себя: "Как мне сделать этот день лучше?"

Это может быть и простой вопрос, но он несет в себе огромную силу. Задав себе этот вопрос вы осознаете, что полностью можете контролировать то, как пройдет ваш день и как вы будете себя чувствовать. Все что вам будет оставаться - осуществить задуманное.

22. Улыбайтесь вне зависимости от того, как вы себя чувствуете

Даже если вам захочется целый день провести в кровати и хандрить - не надо. Вместо этого, посмотрите в зеркало и улыбнитесь своему отражению. Попробуйте и убедитесь, что это поднимет вам настроение всего лишь за пару минут.

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