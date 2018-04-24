Секреты красоты Оливии Уайлд: масла, органический уход и миндальный латте - ФОТО

Одна из самых популярных голливудских актрис Оливия Уайлд рассказала о бьюти-рутине, материнстве и о guilty pleasures, которые она периодически себе позволяет.

УТРО

У меня нет будильника, обычно я просыпаюсь в 6:30 или в 7 утра, когда сын подползает к моей подушке и пристально смотрит на меня. На столике рядом с кроватью у меня всегда есть вода, игрушки Lego, и в данный момент на нем лежит книга Наоми Олдермен The power. Вообще, до рождения детей я терпеть не могла утро, но теперь наслаждаюсь этими драгоценными часами перед работой, потому что могу побыть с семьей.

Я не ощущаю себя человеком, пока не умоюсь. Обычно дети идут за мной в ванную, сидят на полу и ждут, пока я почищу зубы.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Я использую очищающее увлажняющее средство True Botanicals Clear, затем наношу на лицо несколько капель масла Clear Pure Radiance Oil. Я не использую крем или сыворотку, масла вполне достаточно. В юности я страдала от акне, у меня была очень проблемная кожа. Относительно недавно я узнала, что бывает масло с антибактериальным и питательным эффектом и теперь пользуюсь только им.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Я мою голову питательным шампунем и кондиционером True Botanicals, также использую масло для волос Davines Oi Oil. Я очень долго искала нетоксичные средства для окрашенных волос и наконец нашла.

МАЛЕНЬКИЕ СЛАБОСТИ

Я настоящий кофеман. Обожаю латте из кофейни Bittersweet в Бруклине, они его делают на самом вкусном миндальном молоке в Нью-Йорке.

Elle.ru