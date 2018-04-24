9 причин, почему 30-летние девушки выглядят моложе 20-летних - ФОТО

Уже давно не новость, что нынешних "тридцатилетних" внешне не отличишь от студентов старших курсов. И этому есть логичное объяснение.

Почему нынешние тридцатилетние выглядят так молодо, что порой подростки умудряются выглядеть старше них? Может все дело в генетике или все-таки в чем-то другом? Давай разберемся в этом животрепещущем вопросе.

Правильное питание

Повальная мода на здоровый образ жизни, популяризация суперфудов и красивого тела, кажется, одна из лучших вещей, которую хоть когда-либо предлагала нам массовая культура. Поэтому не удивительно, что люди выглядят куда моложе своего возраста в паспорте.

Нормальный сон

Танцевать до утра, отрываться на вечеринках несколько дней подряд не про нынешних тридцатилетних. "Героиновый шик" и изможденность от интоксикации от алкоголя и недели бессонных ночей уже не кажется чем-то очень привлекательным. А вот лечь спать до полуночи и выглядеть здоровой - очень даже.

Спорт

Не секрет, что современный успешный человек должен следить и владеть своим телом. И стоит заниматься хоть каким-то спортом - для здоровья. Вот отсюда и ответ, почему тридцатилетние так молодо выглядят.

Современная косметология

Достижения современной косметологии шагнули далеко-далеко вперед, поэтому не удивительно, что мы можем позволить себе выглядеть молодо еще очень долго. Главное, пользоваться ею с умом, а не фанатизмом.

Принимают недостатки

Способность принимать себя такой, какая ты есть, видеть все недостатки и уметь скрывать их - искусство, которое приходит с возрастом. И если ты овладела им, то и время тебе по зубам.

Уникальный стиль

Когда тебе 30 - ты становишься полноценной личностью, которая знает чего хочет, что подходит и как это сочетать. Поэтому уникальный неповторимый стиль, который и возраста сбавляет и просто украшает обязательно появится.

Знают, чего хотят

Цельные личности, которые не боятся высказать свое четко сформулированное мнение, кажется, обладают особой суперсилой - силой притяжения окружающих к себе. К 30 годам девушки точно знают, что они из себя представляют и на что готовы пойти. А что может быть привлекательнее уверенности в себе и своих возможностях?

Материальная база

К 30-ти годам появляется больше возможности тратить деньги, которые можно вложить в свою внешность. Уже не приходится довольствоваться малым, просить денег или покупать косметику по скидке. А значит и выглядеть можно куда лучше.

Саморазвитие

Большинство людей в 30 не останавливаются на достигнутом, а продолжают совершенствоваться во всех аспектах жизни. А это делает тебя молодым и внешне, и внутренне.

Осознание того, что время бесценно

Обычно, к тридцати годам приходит осознание, что не обязательно идти в этот бар или тратить кучу времени на бессмысленную распродажу, а можно потратить это время на более ценные вещи. Это умение расставлять приоритеты и приносит осознание, что времени становится все меньше и заставляет оставаться молодым все дольше.

Еdinstvennaya.ua