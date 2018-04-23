Baku Fashion Club раскрыл секреты тандема - азербайджанские дизайнеры и звезды шоу-бизнеса - ФОТО

19 апреля 2018 года в зале Alinja Excelsior Hotel & Spa Baku состоялось очередное заседание Baku Fashion Club. В этот раз темой стали "Секреты тандема! Азербайджанские дизайнеры и звезды шоу-бизнеса". Отметим, что организатором клуба является Любовь Гуторовой-Пойраз, координатор - Ренара Шамсиева.

Стараясь, как говорится, "идти в ногу со временем", организаторы клуба расширяют аудиторию участников, любителей и заинтересованных в сфере моды благодаря прямой трансляции, демонстрируемой на fan-page Baku Fashion Club в социальной сети Facebook. Ведь девиз и формат заявленной цели клуба - объединить профессионалов и любителей моды Азербайджана.

В этот же вечер спикерами выступили:

- известный азербайджанский модельер-дизайнер, руководитель Центра национальной одежды и Дома моды, художник театра и кино, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова,

- модельер-дизайнер, основатель дома "Zumrud Mirzaliyeva" Зумруд Мирзалиева.

Специфика заявленной темы сразу же определила направление беседы. Тем более, что Гюльнару Халилову связывает многолетнее плодотворное сотрудничество с заслуженной артисткой Азербайджана Тунзалей Агаевой, а Зумруд Мирзалиева работает в настоящее время с популярной певицей Гюнай Ибрагимли. В профессиональной биографии Зумруд успела поработать и с Тунзалей, с которой её связывает давнее знакомство.

Начала беседу Гюльнара Халилова с того, как она начинала свою деятельность в 1999 году, подчеркнув тем самым, что образование имеет важное значение для модельера и дизайнера. Она вновь вспомнила о знаменитом конкурсе "Бакинской осени", давшем старт многим нынешним звёздам и эстрады, и моды. На вопрос кто стал инициатором сотрудничества, Гюльнара ханум ответила, что всегда обращаются к ней, что является неким показателем оценки её творческой деятельности, и сотрудничество с Тунзалей не стало исключением из правила дизайнера.

Зумруд Мирзалиева начала разговор с шуточного заявления, что ей легче создать наряд, чем вести беседы. А далее продолжила, что успех тандема "звезда - дизайнер", прежде всего - доверие. И в этой высказанной мысли она была поддержана Гюльнарой Халиловой. Их замечания как бы продолжали друг друга, сходясь в том, что умение сочетать индивидуальный подход и личностное видение звезды - гарантированный успех обеих сторон. Ведь, по словам Гюльнары ханум, до того, как публика услышит исполнение музыкальной композиции, певица проходит некоторое расстояние по сцене. И именно в этот момент зритель составляет мнение о вкусе исполнительницы. Зумруд ханум же отдельно отметила что, создавая наряды, необходимо учитывать "их цель назначения". Ведь сценический отличается от клипового. Фотосессии же диктуют свои правила подбора.

Зумруд Мирзалиева в ходе разговора обратилась к молодым и начинающим дизайнерам-модельерам со словами об осознании ответственности, коя должна быть у них, так как именно они формируют вкус и чувство стиля завтрашнего дня. Она же ещё раз отметила, что понятие "ателье" - это чуть иная специфика, которую, впрочем, совершенно не надо бояться. Даже если возникнет ситуация, когда клиент закажет что-то "с картинки". Главное при исполнении - сохранить собственный почерк и стиль, тем самым избежав копирования, создав нечто индивидуальное.

А вот Гюльнара Халилова категорически отказывается от подобного, дабы избежать обвинений в плагиате. Её больше беспокоит, что сегодня в нашей республике нет текстильного производства высшего качества, а потому стоимость дизайнерской одежды остаётся высокой. А ведь наши женщины всегда любили и умели красиво одеваться. Это было поддержано и Зумруд Мирзалиевой, которая очень бы хотела, чтобы на улицах Баку, и не только, было больше индивидуальности в одежде.

Итог вечера - полтора часа оживлённой беседы в рамках Baku Fashion Club. И лишь неотложные встречи спикеров ограничили время общения. Но это лишь в этот раз. Клуб продолжает свою деятельность и в скором времени будет объявлена тема очередной встречи, которая вновь соберёт приверженцев моды в уютном зале Alinja Excelsior Hotel & Spa Baku.

Пресс-секретарь Baku Fashion Club Татьяна Иванаева