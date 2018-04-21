8 способов улучшить настроение прямо сейчас

Быть в хорошем настроении - не только приятно, но и попросту полезно. Исследованиями подтверждено, что, переживая положительные эмоции, мы получаем:

физическое здоровье

развитие доверия миру

бОльшую охоту помогать людям

уменьшение симптомов депрессии

стрессоустойчивость

креативность, находчивость

повышенную способность решать проблемы

Так как же почувствовать себя лучше прямо сейчас?

1. Дыхание 1×4×2

Сложно быть в хорошем настроении, когда не хватает энергии и тянет в сон. А такое чаще всего происходит потому, что нам не хватает кислорода. Хорошая новость в том, что мы можем быстро восполнить его недостаток, просто глубоко подышав.

Тони Роббинс рекомендует технику медленного дыхания по схеме 1×4×2. Это значит, что мы делаем глубокий вдох, скажем, на 5 счетов. Затем задерживаем дыхание на 20 счетов и выдыхаем на 10. Так повторяем 10 раз.

Повышение бодрости и ясности в голове гарантировано. Именно с этого и стоит начать.

2. Ресурсные списки

Такие списки работают как во время составления, так и во время их перечитывания.

Список побед. Выписываем все свои победы (спортивные, карьерные, конкурсы, конференции, суды, победы над вредными привычками и даже злом). Работая с таким списком, мы концентрируемся на ярких и приятных моментах своей жизни, многие из которых мы часто просто забываем.

Применять как средство избавления от неуверенности в себе и при нехватке веры в себя.

Список вдохновения. Сюда записываем все наши личные способы поднятия настроения.

Среди возможных пунктов могут быть: просмотр любимых видео на youtube, чтение книги с чаем и пледом, пицца с друзьями, ванна с пеной, порисовать, поиграть, погулять, сходить на тренировку.

Список вдохновляющих цитат. Все вдохновляющие цитаты из книг, фильмов, выступлений TED. Это отличный способ собрать все главные моменты из разных источников в один. В моменты эмоционального спада такой список служит тросом, который тянет вас наверх.

Список достоинств. Попросите своих ближайших (и любящих вас!) друзей перечислить 10 ваших положительных качеств. Из полученных ответов собираем в текстовый файл и не забываем его пополнять дальше теми комплиментами, отзывами и приятными вещами, которые слышим в свой адрес по жизни.

У данного списка двойное действие. Во-первых, гордость и радость за себя. Во-вторых, любовь к тем людям, которые так хорошо к тебе относятся.

3. Расхламление

Всегда дает ощущение движения вперед, контроля над своей жизнью и приносит облегчение. Поэтому выкидываем все некрасивое, бесполезное и не имеющее сентиментальной ценности.

Идеи зон расхламления:

ящики стола

папки с документами

рабочий стол компьютера, фото и смски в телефоне

список друзей в социальных сетях

шкафы

старые книги и журналы

все незаконченные проекты и дела (доделать, отказаться или передать)

долги

4. Контроль

Да-да, он самый. Марк Мэнсон говорит, что наше ощущение счастья не столько зависит от того, к чему мы стремимся, сколько от того, насколько мы контролируем свой путь.

В "Ешь, Молись, Люби" Лиз Гилберт, находясь на самой глубокой отметке своей депрессии, вдруг встала на одну ногу и стала балансировать, чтобы доказать себе, что контролирует хотя бы это.

Любое действие, которое показывает, что ты можешь оказывать влияние на свою жизнь, создавать положительные изменения в мире, улучшает настроение. Это дает сигнал мозгу: "Видишь? Получается. Ты сам строишь свою жизнь".

Для меня таким действием на контроль однажды стал поиск дома уличному коту. После долгой полосы поражений и ощущения собственной беспомощности, мне нужно было во что бы то ни стало увидеть, что я могу что-то изменить.

Кстати, котик теперь живет у добрых хозяев.

Вот несколько вариантов экспресс-действий на контроль:

резко встать и сделать 50 приседаний/отжиманий

вычеркнуть пару пунктов из своего списка дел особенно те, которые постоянно откладываются (звонок, оплата счета, не отвеченное сообщение, запись к стоматологу)

пожертвовать деньги на доброе дело (приюты бездомных животных, WWF, Greenpeace)

5. Банк положительных эмоций

Д.м.н Барбара Фредриксон, автор книг по позитивной психологии, предлагает создать Банк Положительных Эмоций.

Это могут быть как просто папки на компьютере, так и настоящие сундучки с сокровищами. Таким образом, в менее радостные времена, мы всегда сможем окунуться в счастье по заказу - просто открыв эти коллекции под названиями:

любовь

радость

гордость

веселье

благодарность

спокойствие

вдохновение

Наполняем эти ячейки Банка Положительных Эмоций самым ценным - фотографиями, статьями, переписками, картинками, видео, открытками, подарочками - всем тем, что вызывает у нас именно эту положительную эмоцию.

Например, в папку "Гордость" как раз можно будет поместить список побед. В папку "Спокойствие" можно поместить фото с природой, спящими котиками, музыкой для расслабления. В "Веселье" отлично пойдут личные фото с веселых сборищ, смешные картинки и видео, переписки с друзьями.

Главное, чтобы все, что вы туда помещаете, вызывало эти эмоции.

6. Дневник благодарности 2.0

Известно, что люди, выписывающие за день 5 вещей, за которые они благодарны, существенно повышают качество своей жизни. А что если выписать лучшее не за день, а за жизнь?

Итак, заносим в блокнот ситуации, где мы счастливы. Выписываем в деталях, чтобы прочувствовать заново, оказаться там. Пахло морем или лесом? Ощущались ли лучи солнца на коже или мороз щипал лицо? Что вы чувствовали?

На выходе получаем блокнот-портал в лучшие моменты нашей жизни.

7. Запланировать путешествие

Даже если вы пока никуда не собираетесь, можно сесть и начать планировать путешествие. Рано или поздно, все равно сбудется, так что самое время подготовиться.

посмотреть цены на билеты (мечта может оказаться доступнее, чем казалось)

поискать отели/хостелы

составить список мест, музеев, выставок, мероприятия, лекций, магазинов, которые хотелось бы посетить

продумать, что нужно успеть попробовать и сделать (попробовать fish&chips и осмотреть граффити Бэнкси в Лондоне)

посмотреть "Орел и Решка" про эту самую страну. Очень настраивает на приключения.

Практический плюс: срабатывает как визуализация. То есть получаете очень реальную вероятность в это путешествие отправиться.

8. Творчество

Если мы НЕ чувствуем себя хорошо, то наверняка в уме крутятся разные неприятные мысли. Избавиться от них - достаточно серьезная задача. Это как пытаться не думать о белом слоне.

Решение предлагает Гай Уинч в своем выступлении на TED под названием "Почему всем нужно практиковать неотложную эмоциональную помощь". Нужно отвлечься.

От себя добавлю, что нет лучше способа отвлечься, чем творчество. Создавая что-то, мы полностью сосредотачиваемся на процессе. Это вытесняет другие мысли, прерывая тем самым негативный внутренний диалог.

И это только плюсы самого процесса. А ведь на выходе мы имеем и результат этой деятельности - что-то, чего не было, если бы ты этого не создал. Ух. Приятное ощущение.

Своим хорошим настроением мы делаем мир лучше

Лиза Николс, мотивационный оратор и звезда фильма "Секрет", говорит, что наша первейшая обязанность - наполнить свою чашу до краев. Так, чтобы стало переливаться в блюдце. А вот уже блюдцем можно делиться со всем миром.

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