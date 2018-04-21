6 актеров, которые отказываются работать вместе - ФОТО

Люси Лью и Билл Мюррей

Поговаривают, что на съемках "Ангелов Чарли" Билл резко прервал одну из сцен, поочередно подошел к каждой из актрис и сказал: "Я понимаю, что вы все здесь делаете. Но Люси! Она же вообще не умеет играть!" Актриса оказалась не из робкого десятка и тут же накинулась на Билла с кулаками - их разнимала съемочная группа.

Ник Нолти и Джулия Робертс

Романтическая комедия "Я люблю неприятности" мало того что получила нелестные отзывы критиков, так еще и положила начало одному из самых резонансных конфликтов Голливуда. Робертс называла Нолти самым отвратительным актером на земле, а тот, в свою очередь, уверил, что проклинает день, когда согласился работать с Джулией. Ходят слухи, что все сцены с участием пары по возможности снимали отдельно - от греха подальше.

Чарли Шин и Сэльма Блэр

Вместе снимались в сериале "Управление гневом". По легенде, Сэльма упрекнула Чарли в полном отсутствии актерских данных. Чарли молчать не стал: закатил ужасный скандал и вынудил продюсеров уволить Сэльму. Чарли, это как-то не по-мужски!

bazaar.ru