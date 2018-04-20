Гороскоп - Май 2018

Водолей

21 января - 19 февраля

В мае финансовая стабильность из несбыточной мечты превратится в объективнейшую реальность. А значит, вы наконец сможете заняться собой. Сейчас задача номер один - успокоить расшатанные нервы, а лучшее успокоительное - йога.

Рыбы

20 февраля - 20 марта

Рекомендации астрологов, лайф-коучей и других специалистов широкого и узкого профиля вряд ли помогут решить мучающие вас вопросы. А вот к совету близкого человека, который вы получите после 15-го числа, точно стоит прислушаться!

Овен

21 марта - 20 апреля

После неприятного разговора с начальством упаковали кружку и скачали заявление об увольнении? Сделайте глубокий вдох, верните кружку на место и отправьте заявление в корзину: в ваших силах изменить ситуацию, не меняя работу.

Телец

21 апреля - 20 мая

Вас ждет внезапная командировка или давно запланированный отпуск. В обоих случаях задача одна: как только окажетесь в кресле самолета, расслабьтесь и получайте удовольствие. А для этого заранее завершите все важные дела, чтобы на взлетах и посадках не нужно было судорожно отвечать на звонки и мониторить почту. Если получится оторваться от экрана, путешествие поможет вам подзарядить батарейки и обернется глобальными переменами.

Близнецы

21 мая - 21 июня

На работе и дома полный - и очень приятный - штиль. Идиллическую картину не нарушит даже шквал просьб от друзей и коллег, который обрушится на вас в 20-х числах. Не отказывайте в помощи - добро вернется вдвойне.

Рак

22 июня - 22 июля

Режим "белка в колесе" вам сейчас только на пользу. И дело не просто в дополнительном доходе, хотя и он не помешает, бездействие в мае чревато, с одной стороны, излишней рефлексией, а с другой - поспешными решениями.

Лев

23 июля - 23 августа

Давно на вашу душу не лился столь сладкий бальзам. Дела идут в гору, а похвалы и улыбки (пускай и скупые в случае с некоторыми особо завистливыми коллегами) адресованы именно вам. Но расслабляться рано: лето обещает быть жарким!

Дева

24 августа - 23 сентября

С 1-го по 5 мая звезды обеспечат вам идеальную мотивацию для того, чтобы купить абонемент и (что самое главное) действительно начать заниматься спортом. А перемены к лучшему станут заметны уже к концу месяца.

Весы

24 сентября - 23 октября

Пора разобраться с накопившимися рабочими вопросами, тем более что некоторые ждут своего часа еще с зимы. От балласта стоит избавиться и в личной жизни - речь в первую очередь об отношениях, которые вы давно переросли.

Скорпион

24 октября - 22 ноября

Интуиция, конечно, вещь полезная, но сейчас во главу угла поставьте железную логику. Взвесьте все за и против, прежде чем начать общее дело с обаятельным "знакомым знакомых" или уйти на фриланс и купить билет в один конец на Бали.

Стрелец

23 ноября - 21 декабря

Со здоровьем никаких проблем, в офисе все в порядке, в кармане билеты в страну мечты - объективными причинами вашу внезапную хандру не объяснить. Чаще давайте себе поблажки и не отчаивайтесь: после 22 мая к вам вернется душевное равновесие.

Козерог

22 декабря - 20 января

Настал момент включить чувство юмора, о котором уже успели забыть и вы сами, и - о ужас! - окружающие. В противном случае велик риск к концу месяца потерять парочку действительно близких друзей и разругаться с деловыми партнерами.

bazaar.ru