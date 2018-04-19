20 быстрых причесок для длинных волос - ФОТО

Если вы - обладательница длинных волос, тогда вам открыты двери к любым прическам: будь то модные косы, стильные жгуты, разнообразные пучки и хвосты, и другие не менее привлекательные укладки. Но чтобы сделать ультрамодную прическу, потребуется не только терпение, но и время, ведь уложить длинные волосы немного затруднительно.

Мы решили сделать подборку быстрых причесок для длинных волос, которые легко повторить своими руками. Предлагаем вместе с нами вдохновиться модными вариантами причесок, чтобы всегда быть в тренде!

Для обладательниц длинных и густых волос стилисты предлагают обратить внимание на легкие и воздушные локоны, которые легко создать даже без плойки и бигудей. На ночь скрутите волосы в жгут и зафиксируйте резинкой. Наутро вы получите модные локоны! Попробуйте поэкспериментировать с укладкой хвост: вы можете накрутить его легкими волнами, либо же начесать. Можно также поэкспериментировать с косами: будь то французская или рыбий хвост. Ну а чтобы прическа не выглядела скучно, используйте милые заколки и обручи для волос, которые гармонично будут сочетаться с вашим нарядом.

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