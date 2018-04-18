Рацион модели - Как питается Джиджи Хадид?

Даже одной из самых популярных моделей в мире приходится ограничивать себя, чтобы оставаться в форме. Правда, это не касается завтрака. Утром Джиджи Хадид ест как истинный чемпион. Ее привычный рацион - яичница, бекон, сыр, тосты и апельсиновый сок. Сама модель объясняет, что завтрак для нее - самый главный ритуал:

"Все, что я съедаю утром, заряжает меня на весь день. Поэтому завтрак я стараюсь не пропускать, и он у меня, как правило, плотный".

Впрочем, обед Джиджи тоже бывает плотным, в зависимости от того, насколько интенсивными были ее физические нагрузки в этот день. Она предпочитает либо салат из рукколы, либо гамбургер, за который себя ни в коем случае не корит. Хадид уверена: чтобы оставаться в здравом уме, мы должны получать радость от пищи.

Ужин модели нередко состоит из томатного супа с салатом или легкого сэндвича.

Elle.ru