3 известные девушки, которые не пользуются соцсетями - ФОТО

Дженнифер Лоуренс

У актрисы есть публичная страница в Facebook. Подчеркиваем: публичная - то есть сама Лоуренс к ней практически никакого отношения не имеет. "Если когда-нибудь увидите меня в Instagram, знайте: это не я, - говорит Дженнифер. - Но хуже всего Twitter. Я одна не понимаю, зачем он нужен?"

Анджелина Джоли

Интересно, как бы выглядели селфи Анджелины в Instagram? Увы, мы, кажется, никогда этого не узнаем: актриса признается, что счастлива жить реальной, а не виртуальной жизнью. "Я рада, что в пору моей ранней молодости всех этих социальных сетей не было, - говорит Джоли. - Иначе бы точно попалась в западню".

Скарлетт Йоханссон

"В чем смысл всего этого? Мол, посмотрите, я ем ужин! Или вот я с детьми, мы на прогулке. Черт знает что такое!" - Йоханссон даже не думает скрывать, что социальные сети ее раздражают.

bazaar.ru