КультГид Lady.Day.Az: Отправляемся на оперу, наслаждаемся балетом и празднуем День джаза

Lady.Day.Az представляет список культурных мероприятий столицы:

Выставка "Метафизический спектакль красок"

Где: В расположенной в Ичеришехер галерее Art Tower

Когда: 12 - 14 апреля. Открытие в 18:30. Вход свободный.

В Баку пройдет персональная выставка художника из Молдовы Чезара Секриеру под названием "Metaphysical spectacle of colours" ("Метафизический спектакль красок").

Чезар Секриеру окончил факультет изобразительных искусств Кишиневского педагогического университета, проходил обучение в докторантуре Академии наук Молдовы. В настоящее время является художественным консультантом по вопросам культуры и искусств в Международном независимом университете Молдовы.

Цвет в работах является визитной карточкой художника, который считает, что "конструктивная роль цвета преображает мир, реконструирует и раскрывает новую реальность, несущую глубокие поэтические смыслы".

Выставка организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерством культуры и туризма Азербайджана, посольством Молдовы в стране, НПО Arts Council Azerbaijan в рамках Недель Франкофонии.

Концерт камерного оркестра

Где: в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии (более известной как Кирха)

Когда: 13 апреля в 19:00.

Концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - народный артист Теймур Гейчаев.

Вечер современной музыки "Tristessa"

Где: в Азербайджанской государственной академической филармонии

Когда: 14 апреля в 19:00.

Концерт под названием "Tristessa", посвященный 100-летию выдающегося композитора Гара Гараева представит современную музыку. На сцене филармонии выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. У. Гаджибейли. Дирижер вечера - заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов. Солист - заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано)

В концертной программе прозвучат авангардное произведение Фараджа Гараева Симфония "Тристесса" и музыка Албан Берга к опере "Лулу.

Балет "РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА"

Где: в Азербайджанском государственном театре оперы и балета

Когда: 14 апреля в 19:00. Билеты - в кассах города и на сайте iticket.az

В этот день в балете "РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА" выдающегося композитора Петра Чайковский примут участие народный артист Гюльагаси Мирзоев (Ромео), заслуженная артистка Нигяр Ибрагимова (Джульетта), Тимур Одушев (Лоренсо), Мехман Марданов (Шут). Дирижировать оркестром будет народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов.

Балет "ШАХЕРЕЗАДА"

Где: в Азербайджанском государственном театре оперы и балета

Когда: 14 апреля в 19:00. Билеты - в кассах города и на сайте iticket.az

Чарующий балет "ШАХЕРЕЗАДА" Николая Римского-Корсакова вновь будет представлена Бакинской публике. Солисты - Эльмира Сулейманова (Зибейда), Фаиг Губатов (Шахрияр), заслуженный артист Макар Ферштандт (любимый раб Зибейды). Дирижер оркестра - народный артист Ялчин Адигезалов.

Опера "Норма" вновь на бакинской сцене

Где: на сцене Оперной студии Бакинской музыкальной академии

Когда: 19 апреля в 19:00.

В Баку состоится второй показ бессмертного творения итальянского композитора Винченцо Беллини оперы "Норма".

Премьера оперы прошла в феврале с большим успехом, собрав аншлаг, отличные отзывы в прессе и долгие обсуждения в кулуарах. Несомненно, такой успех - заслуга команды профессионалов, подготовивших спектакль - дирижёра-постановщика Фахраддина Керимова, режиссёра-постановщика Эльвина Мирзоева, хормейстера Гюльбаджи Имановой, концертмейстера Юлии Керимовой. А также исполнителей главных партий, известных оперных певцов, заслуженных артистов Азербайджана Фариды Мамедовой, Сабины Асадовой, Антона Ферштандта и Адыля Ахундова, а также студентов Гидаята Алиева и Исламы Абдуллаевой.

Марокканская этническая музыка на сцене Центра мугама

Где: в Международном центре мугама

Когда: 19 апреля. Билеты - во всех кассах города и на iticket.az.

В этот вечер со своей группой выступит Маалем Хоуссам Гуиниа - исполнитель из Марокко в стиле Гнава.

Данный концерт пройдет в рамках проекта Центра мугама "Жемчужины этнической музыки". Мероприятие будет проходить при поддержке посольства Марокко в Азербайджане.

Музыка Гнава является одним из самых важных направлений в богатом и разнообразном культурном наследии Марокко. Это африканский, в основном марокканский фолк. Суть этой музыкальной традиции - постепенно завораживающее нагнетание, ритмические узоры, захватывающие слушателя, обертывающие его сетями ритма, который все стремительнее и стремительнее уносит сознание. Каждая музыкальная композиция представляет собой симбиоз текстов и изящной мелодии, песни гнава сопровождаются традиционными танцами африканских племен.

Молодой дирижер на сцене Филармонии

Где: в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева

Когда: 19 апреля в 19:00. Билеты - во всех кассах города.

В сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева на концерте в рамках проекта "Gənclərə dəstək" выступят лауреаты республиканских и международных конкурсов Айтен Ибрагимова (скрипка), Сулейман Махмудов (вокал), Ниджат Ахмедзаде (композитор), Наргиз Кенгерли (ф-но), Фарида Алекперли (арфа), Айтен Рустамли (кеманча), Магомед Мамедли (аккордеон). Дирижировать оркестром будет лауреат международных конкурсов Орхан Гашимов.

В концертной программе прозвучат произведения П. Чайковского, М. Равеля, К. Сен-Санса, Дж. Гершвина, А. Пьяццоллы, М. Магомаева.

Опера "СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ"

Где: в Азербайджанском государственном театре оперы и балета

Когда: 25 апреля в 19:00. Билеты - в кассах города и на сайте iticket.az

Опера в 2-х действиях Пьетро Масканьи "СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ" уже не первый век поражает публику своей красотой. В этот вечер Бакинской публике ее представят солисты Театра - народная артистка Гарина Керимова (Сантуцца), заслуженные артисты Фарид Алиев (Туридду), Сабина Асадова (Лола), Сабина Вахабзаде (Лючия), а также Талех Яхъяев (Альфио) и др. Дирижер - народный артист Ялчин Адигезалов.

Празднуем Международный день джаза

Где: в Международном центре мугама

Когда: 30 апреля в 19.00. Билеты - во всех кассах города, на сайте iticket.az

На праздничном вечере, посвященном Международному дню джаза, выступят известные джазовые музыканты. Известный джазовый саксофонист Раин Султанов, талантливый пианист Исфар Сарабский, Эльнара Гасанли, Руслан Гусейнов, Эльвин Баширов и целый ряд музыкантов нового поколения также представят на концерте джаз Азербайджана. Зажигательная американская группа Kennedy Administration и Вадим Абрамов - специальные гости концерта.

"Беспорядок" на сцене Русского драматического театра

Где: В Азербайджанском государственном русском драматическом театре им. С. Вургуна

Когда: Премьера в 19.00 4 и 5 мая. Билеты - во всех кассах города.

Пьеса "Беспорядок" культового английского драматурга, непревзойденного мастера комедии положений Рэя Куни была переведена на русский язык Михаилом Мишиным и известна на постсоветском пространстве под названием "№ 13". По соглашению с драматургом пьеса будет представлена бакинским зрителям под названием "Он, она, окно...любовник".

В интерпретации режиссера-постановщика, народной артистки Азербайджана Ираны Тагизаде, яркая комедия положений превращается в калейдоскоп эксцентричных ситуаций, в которые так или иначе попадают все герои пьесы.

В спектакле есть всё, что нужно для хорошей комедии - лихо закрученный сюжет, английский юмор, хорошая доля абсурда, великолепная игра актеров, и, как положено в этом жанре, - непредсказуемая развязка.

В ролях - народный артист Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Фуад Османов, Наталья Балиева и Эльмира Асланова, актеры Теймур Рагимов, Хаджар Агаева, Мурад Мамедов, Белла Сафина, Юрий Омельченко, Инна Имранова, Заур Терегулов, Фатима Алиева, Эльшад Муртузов. Художник - Александр Фёдоров, костюмы - Ольга Аббасова, хореография и пластика - Фауд Османов и Мария Дубовицкая, музыкальное оформление - Владимир Неверов.

Спектакль предназначен для зрителей категории 16+.

Франгиз Агаларова