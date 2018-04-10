Что произойдет, если вы порвете с социальными сетями - ФОТО

Если вы расстанетесь с социальными сетями, луна не упадет, солнце не перестанет сиять, каждая травинка все равно будет отличаться, и каждая снежинка будет по-прежнему уникальной, но вот 8 вещей, которые произойдут, если вы расстанетесь с соц.сетями:

1. Вы будете счастливы и довольны жизнью

В виртуальной реальности социальных сетей очень легко сравнить свою жизнь с коллегами и унизить себя. Мы хотим быть похожими на другого человека, нам нравится, как выглядит их тело, мы любим то, что у них есть, жизнь, кажется, идет вперед для них, в то время как наша жизнь, кажется, находится в тупике. Они получили эту работу, пока мы еще в поиске. Они поженились и родили красивого ребенка, а наша жизнь бледнеет в сравнении.

Разрыв с социальными сетями сделает вас счастливее. Не будет не только сравнений своей и чужой жизни, но придет осознание, что ваша жизнь на самом деле не так плоха.

2. Вы будете более продуктивными

Вы вдруг поймете, что многое можно сделать вместо прокрутки вверх и вниз новостной ленты. Вы найдете способы сделать ваши мечты более реальными. Вы всегда хотели изучать новый язык или играть на фортепиано или гитаре? Вместо того, чтобы тратить время на социальные сети, вы можете инвестировать это время в свои мечты и наблюдать, как они становятся реальностью. На работе вы можете много сделать, а не подглядывать на телефон все время от времени.

3. Вы будете благодарны за свою жизнь

Разрыв с социальными сетями позволит вам увидеть реальность мира. Вы будете более благодарны за свою жизнь, а не за ревность и зависть к жизни других людей в социальных сетях.

Если у вас есть еда, одежда и крыша над головой, вы богаче 75% людей в мире сегодня. Если у вас есть сбережения в банке, вы сегодня находитесь в числе 8% богатых людей в мире. Если вы проснулись сегодня утром здоровыми, вы более благословенны, чем 1 миллион человек, которые не выживут на этой неделе. Если вы не испытали боль от голода, вам сегодня повезло больше, чем 500 миллионов человек в мире.

4. У вас будут лучше отношения с семьей и друзьями

Социальные сети заявляют, что связывают вас с семьей и друзьями, но так ли это? Как часто вы оказываетесь в социальных сетях, а настоящие люди вокруг вас остаются незамеченными? Как часто вы ловите себя на том, что заняты новостной лентой соц. сетей, вместо того, чтобы разговаривать с человеком рядом с вами?

5. Вы увидите, насколько прекрасен мир

Бьюсь об заклад, вы думаете, что видели достаточно мира, чтобы оценить его красоту. Но, если вы можете положить свой телефон в карман и не отвлекать себя уведомлениями, то вы увидите, что птицы не всегда серые, некоторые - цветные, а некоторые даже поют. Мы в этом мире находимся очень ограниченное время. Вместо того, чтобы тратить большую часть времени на социальные сети, мы можем потратить его на посещение пляжа, леса и оценить всю красоту природы.

6. Вы будете более инновационными

Когда вы постоянно отвлекаетесь на социальные сети, ваш мозг глух к реальным проблемам жизни, и вы становитесь менее инновационными. Когда вы завязываете с социальными сетями, вы становитесь более инновационными и улучшаете свою жизнь. Возможно, вам нужно больше денег, но просто желая этого, вы их не получите. Если вы откажетесь от телефона и перестанете отвлекаться на социальные сети, вам может прийти идея о том, как заработать эти деньги.

7. Вы будете умнее и мудрее

Когда вы выходите из социальных сетей и заходите в реальную жизнь, вы тратите свое время мудро на полезные вещи, такие как книги и отличные веб-сайты, которые на самом деле улучшают вашу жизнь и обогащают вас знаниями, чтобы сделать вас лучшим человеком.

8. Ваше будущее "я" будет благодарным

Если вы не откажетесь от нездоровых привычек, которые ни к чему не приведут, ваше будущее будет полным сожалений о том, что вы могли бы сделать, и не делали этого просто потому, что были слишком заняты в социальных сетях.

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