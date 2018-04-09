5 правил этикета, которые мы все нарушаем - ФОТО

Телефон на столе - признак дурного тона

Если во время встречи с друзьями или деловыми партнерами вы постоянно отвлекаетесь на телефон, чтобы проверить почту или Instagram, значит, вам в крайней степени неинтересно с вашими собеседниками. Поступая таким образом, вы показываете, насколько важную роль в вашей жизни играет устройство связи и насколько вам безразличны те, кто перед вами. Лучше на время встречи перевести телефон в беззвучный режим и посвятить свое внимание живому общению.

Не говорите о диетах

Если вы хотите произвести на окружающих хорошее впечатление, вам придется оставить все разговоры о диете и потерянных килограммах дома. Вашим собеседникам, если, конечно, это не ваша лучшая подруга, абсолютно неинтересно, сколько именно вы сбросили за последний месяц, как именно ваш организм реагирует на сливы или творог и почему безглютеновая диета намного эффективнее голодания. Дурным тоном также считается отказываться от предложенных в гостях угощений: этикет предписывает хотя бы попробовать приготовленное хозяйкой блюдо, пусть лучше еда на вашей тарелке останется почти нетронутой, нежели вы во всеуслышание заявите, что диета позволяет вам только воду, зеленые яблоки и обезжиренную воду.

Сушите зонт правильно

Если вы раскроете зонтик в офисе или в любом другом общественном месте и другие поступят точно так же, они заполонят все пространство и передвигаться по такому "полю" будет довольно сложно. Придя с улицы, нужно пару раз открыть и закрыть зонт, чтобы удалить все излишки влаги, затем сложить его, но не застегивать, чтобы он висел свободно. В таком состоянии его положено разместить на специальной подставке (если вдруг вы работаете не в офисе, а в аббатстве Даунтон), вешалке или приставить к стене. Если вы первый раз пришли в дом или офис, этикет требует поинтересоваться, куда можно положить свой зонт.

Соблюдайте дресс-код

Есть два способа нарушить это правило: слишком нарядиться или, наоборот, недотянуть до уровня. Чтобы этого не произошло, стоит заранее уточнять у организаторов мероприятия, какой дресс-код они предполагают. Когда сделать это невозможно, обратите внимание на программу вечера и место его проведения. Соблюдение правил дресс-кода - это проявление уважения к организаторам и другим гостям.

Обращайтесь к незнакомым людям на "Вы"

Согласно правилам этикета, к любому человеку старше 14 лет следует обращаться на "Вы". Неважно, хотите вы обратиться к школьнику с каким-то вопросом или же к студентке, которая пришла на практику в вашу компанию. Пока не наладите с незнакомым человеком контакт, обращайтесь на "Вы", затем можете предложить собеседнику перейти на "ты".

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