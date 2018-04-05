Лучшие роли Роберта Дауни-младшего - ФОТО

"Про актерское мастерство я знаю очень мало. Зато я необычайно одаренный притворщик". Вчера у автора этого высказывания, Роберта Дауни-младшего, был день рождения. По этому случаю мы выбрали несколько лучших фильмов с его участием (хотя сделать это было непросто - в том смысле, что отличных ролей у Дауни полно).

"МЕНЬШЕ НУЛЯ"

Один из первых заметных проектов Дауни, экранизация романа Брета Истона Эллиса, того самого, что позже написал "Американского психопата". 22-летний Дауни играет Джулиана, подававшего надежды юношу, за несколько лет, прошедших после окончания школы, превратившегося в наркомана. Герою Дауни-младшего, кстати говоря, группа Placebo посвятила песню Julien, а сама роль оказалась в определенной степени провидческой.

"ЧАПЛИН"

Мощная во всех отношениях лента-байопик великого актера и режиссера - это дневник жизни Чаплина, охватывающий основные события, от нищеты до всемирной известности. Убедительная и трогательная актерская работа Дауни-младшего, ставшая его первой номинацией на "Оскар".

"Он смог охватить абсолютно все, что только можно было. Не представляю себе, как ему это удалось. По-моему, он был одержим. Наверное, папа спустился с Небес и проник в его тело. Потому что это не могло быть просто актерством", - отзывалась о Дауни дочь Чаплина, Джеральдина (сыгравшая в киноленте его мать).

"ЗОДИАК"

Бесконечно долгий шедевр Дэвида Финчера, рассказывающий о погоне (если это слово хоть как-то уместно по отношению к выбранному Финчером темпу повествования), был бы не тем, что есть, без Пола Эвери в исполнении Дауни-младшего. Журналист, влезающий в это дело, Эвери и боится того, что открывается перед ним, и не может остановиться. Вообще-то, Эвери Финчер сначала собирался отдать Брэду Питту. С Питтом не сложилось, а Дауни в итоге сыграл чуть ли не лучшую из своих ролей.

"СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ"

Блестящая сатира на Голливуд, снятая Беном Стиллером, позволила Дауни-младшему от души покуражиться. Кирк Лазерус в его исполнении - суперстар, увешанный "Оскарами", который ради роли афроамериканца меняет цвет кожи. Круче Дауни в "Солдатах неудачи" только Том Круз, точней, его плешина.

"ШЕРЛОК ХОЛМС"

Феерический Холмс, больше похожий на персонажа то ли комикса, то ли боевика, то ли оперетты, - таким увидел персонажа Конан Дойла режиссер Гай Ричи, таким его воплотил Дауни-младший. Кстати, Ричи собирался снимать в этой роли кого-то другого, помоложе, но Дауни, которому на тот момент было 43, уговорил взять его. Результат мы все знаем.

"ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ"

Один из первых фильмов Дауни-младшего в новом качестве - звезды-неудачника, который покончил с дурными привычками и пытается вернуться в строй. В коммерческом смысле "Поцелуй навылет" оказался провалом, зато а) снискал восторги синефилов, б) свел Дауни со сценаристом и режиссером Шейном Блэком. Вместе они спустя несколько лет взорвут бокс-офис "Железным человеком".

"ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ"

В этом важном и для девяностых (и не только) фильме Дауни играет телеведущего Уэйна Гейла, чье шоу "Американские маньяки" не может обойтись без "прирожденных убийц" Микки и Мэлори. Развязный, самолюбивый и одержимый сенсациями, Гейл -отличный образ Дауни-младшего, который ради роли провел некоторое время с одним из звезд желтой прессы.

"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"

Роль Тони Старка сделала Роберта Дауни в начале десятилетия главной звездой планеты. Обаятельный, остроумный и просто умный, совсем не картонный, Старк в исполнении Дауни-младшего, как говорится, открыл новую веху в истории кинокомиксов. После череды смурных героев типа нолановского Бэтмена Железный Человек пришелся очень кстати, удачно разбавив звериную серьезность и шекспировские страсти парней в странных костюмах.

Elle.ru