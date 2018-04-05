Баку, Сингапур, Дубай и еще 9 любимых мест миллениалов и инстаграмеров - ФОТО

На место традиционных тревел-гидов уверенно приходят новые герои - ролевыми моделями миллениалов и инстаграмеров стали звезды сети с сотнями тысяч и даже миллионами подписчиков.

Красавец-серфер Джей Альварес с 6 млн подписчиков, азиатская любительница винтажа и путешествий Николь Уорн с аудиторией 1,7 млн в Инстаграме, гуру тревела Татьяна Васильева, дуэт из России Follow Me To и многие другие - вот кто задает тренд, куда мы с вами поедем отдыхать в этом году.

Не будем брать во внимание фотогеничную классику типа венецианских каналов и Эйфелевой башни и изучим самые модные направления 2018, следуя советам главных лайфстайл-блогеров планеты.

КАППАДОКИЯ

Самое популярное туристическое направление последних сезонов, сказочная Каппадокия - это совсем другая Турция. Древние подземные города, уникальный ландшафт вулканического происхождения и ежедневные полеты сотен воздушных шаров над долиной на рассвете - небанальная красота этих мест медленно, но верно превращает Каппадокию из андеграунда в мейнстрим. Бронировать полет на шаре надо сильно заранее - все расписано на 3 месяца вперед, и это несмотря на то, что полеты происходят каждый день!

Главным отелем Каппадокии считается Museum - легенда не только в Турции, но один из лучших в мире. Аналогов ему попросту нет: расположенный в уникальном месте, в области Учхисар среди исторических памятников, он буквально находится в скале. Вместо номеров - "пещеры в стиле люкс". Гостиница не зря стала членом престижной ассоциации Relais & Chateaux: ее стены украшают предметы антиквариата, а инфинити-бассейн с видом на долину со взлетающими ввысь шарами является самым популярным местом среди блогеров всего мира за последний год.

СИНГАПУР

Самый фотографируемый бассейн мира уже который год выдерживает натиск десятков тысяч туристов - Marina Bay Sands, гостиница и казино с главной панорамной террасой города, является самым популярным местом Сингапура.

Комплекс представляет собой три 55-этажные башни высотой 200 метров, на которых расположена большая смотровая площадка в виде гондолы с бассейном и садом площадью 12,4 тысяч метров. Несмотря на подчеркнутый футуризм, дизайн гостиницы был одобрен авторитетными мастерами фэн-шуя.

БАКУ

Баку называют "новым Дубаем" - только более оригинальным, с огромным количеством уникальных современных построек. Так, продвинутые тревеллеры обожают главный панорамный обзор на город, который открывается с террас и балконов гостиницы Four Seasons: вид на старый город, Каспийское море и одновременно "Пламенные башни" - шедевр урбанистического искусства.

Помимо вида гостиницу любят стилисты всего мира за идеальные интерьеры просторных светлых номеров в классическом стиле, приятные лаунджи, бассейн невероятной красоты и отличный локейшн: Four Seasons Baku находится в 2 минутах езды от торгового центра "Парк Бульвар" и в 5 минутах ходьбы от Национального музея искусств Азербайджана.

ПХУКЕТ

Абсолютно уникальный гостиничный проект Cassia Phuket, который инстаграмеры всего мира провозгласили самым модным в Таиланде, появился несколько лет назад и сразу стал хитом. Особенность "Кассии" в том, что она делает премиальный отдых доступным! Оригинальный проект представляет собой даже не отель, а модные апартаменты, дизайн которых напоминает поп-арт модерн. При этом расположение у Cassia - лучше не придумаешь: в закрытом комплексе "Лагуна", на знаменитом пляже Банг Тао, в окружении лучших отелей категории 5 звезд. Свежий формат предполагает, что гости Cassia значительно экономят, поэтому вместо своей территории им предлагается пользоваться инфраструктурой соседних Banyan Tree Phuket и Angsana Laguna.

Кстати, Cassia Phuket принадлежит компании Banyan Tree, самому авторитетному азиатскому бренду в мире гостиничного бизнеса. Уникальный микс качества и доступности превратил "Кассию" в настоящий бестселлер: стильные дизайнерские лофты и студии, диджейские вечеринки, модная музыка, приятный контингент и вид из окна на океан, лагуну или парк - так выглядит гостиничный проект наступившего будущего.

ДУБАЙ

Главный урбанистический мегаполис планеты невозможно представить без его символа - знаменитого "Паруса", или гостиницы Burj Al Arab. На фоне этого уникального отеля, для которого был построен специальный насыпной остров, делаются все знаковые снимки, но высший пилотаж - остановиться в самой гостинице и выкладывать фото с панорамными окнами огромных двухэтажных номеров или белоснежного пространства инфинити-бассейна с видом на Персидский залив.

Хорошие новости для тех, кто считал, что Burj Al Arab Jumeirah - это космически дорогой отель. Да, он до сих пор считается примером люкса высшей пробы, но менеджмент идет в ногу со временем и предлагает огромное количество спецпредложений.

МАЛЬДИВЫ

Какой популярный Инстаграм-аккаунт без фотографий с райских Мальдив? Лазурная вода такого оттенка, что не нужны никакие фильтры, настоящий отдых в стиле "Баунти" с белоснежным песком и самыми фотогеничными в мире пальмами, лучшие в мире морепродукты, роскошные виллы у воды - вот оно, счастье!

Одним из пионеров движения стал курортный комплекс Velassaru Maldives - пожалуй, самый популярный отель Мальдивских островов. Каких блогеров он только не видел - в его знаменитом общем бассейне с видом на океан фотографировались инфлюенсеры всех континентов. Именно они донесли до мира, что это лучший отель по соотношению "цена-качество": отдых в роскошных бунгало с панорамным видом на океан в этом тропическом раю - куда более подъемная история, чем у конкурентов.

БАЛИ

Rock Bar - культовое место на Бали, куда не так просто попасть без брони. Он расположен на территории отеля Ayana и представляет собой пространство в скале с фантастическим видом на океан. К самому бару гостей везет фуникулер - туристы готовы отстоять несколько часов в очереди на него, чтобы насладиться лучшими закатами Бали под диджейские сеты и фирменные коктейли.

БАНГКОК

Помните "Мальчишник в Бангкоке" и эпизод, когда друзья приезжают в роскошный бар с умопомрачительным панорамным видом на город, чтобы встретиться с местным мафиози? Так вот, речь идет о легендарном Sky Bar - одном из самых известных видовых пространств в мире. Фантастическая панорама и атмосфера делают его самым фотографируемым местом тайской столицы.

ТАДЖ-МАХАЛ

Беломраморный мавзолей, расположенный в городе Агра, - любимое место тревел-дуэта Follow me и других блогеров. Настоящее место силы Индии, он считается главной жемчужиной мусульманского искусства в мире. Кроме того, самый роскошный дворец планеты назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ЯПОНИЯ

Сезонные истории типа цветущей сакуры - еще одна любимая фишка инстаграмеров. Так, каждые апрель-май продвинутые тревел-деятели отправляются в Японию, чтобы сделать свой кадр сумасшедшей красоты. Любимица девушек всего мира Николь Уорн считается одним из главных в мире законодателей лайфстайл-трендов. Даже японская сакура в ее Инстаграме цветет по-особенному.

ПРОВАНС

Лавандовые поля Прованса выглядят так, словно вы попали в отфотошопленную реальность: цветы фиолетового и лилового оттенков, простирающиеся на километры полей. Каждая уважающая себя Инстаграм-звезда хотя бы раз выложила фото в этой красоте.

НОРМАНДИЯ

Галечные пляжи на Алебастровом побережье Ла-Манша - второе после Эйфелевой башни самое фотографируемое место страны. Фото на побережье Ла-Манша с прибрежными скалами, образующими многочисленные природные арки, - маст-хэв любого блогера.

Elle.ru