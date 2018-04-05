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5 апреля 2018 09:00

3 популярные прически, которые вредят волосам - ФОТО

Чтобы выглядеть привлекательно, многие женщины идут на жертвы: некоторые меняют свой стиль, пробуют модное окрашивание волос, решаются на новую стрижку и создают настоящие вавилоны. Ведь на сегодняшний день внешний вид играет немаловажную роль в создании первого впечатления. Но не многие женщины знают, что самая модная прическа может навредить волосам и испортить их структуру.

Если вы бережете каждый волос и хотите отрастить пышную и здоровую гриву, то обязаны знать, какие прически могут испортить структуру волос.

Прическа пучок

Да, даже самая банальная прическа в виде пучка способна испортить волосы, но только тогда, когда вы засыпаете с такой укладкой. Именно во сне вы начинаете елозить волосами об подушку, что приводит к ломкости и выпадению волос.

Прическа хвост

Самая примитивная прическа также способна нанести вред волосам. Если вы 1-2 раза в неделю делаете такую прическу, то вреда она никакого не принесет. А вот если вы чересчур увлекаетесь такой прической, тогда повреждается волосяной стержень и локоны быстрее начинают сечься и ломаться.

Прическа тугие косы

Такая прическа существенно портит структуру волос, ломаются локоны от самих корней. Если часто делать прическу с тугими косами, то вы получите неровную текстуру, ослабленность и повреждение волосяных фолликул. 

Ivona.bigmir.net


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