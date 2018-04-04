5 приложений для Instagram, которые улучшат ваш профиль - ФОТО

Не обязательно обрабатывать каждый снимок для соцсети с помощью Adobe Photoshop. Достаточно загрузить несколько приложений, которые могут составить фоторедактору достойную конкуренцию.

VSCO Cam

Активные пользователи социальных сетей признали это высокофункциональное и одновременно простое приложение одним из лучших. Инструменты VSCO Cam дают возможность аккуратно совершенствовать снимки: выдержка, теплота, контраст, обрезка, поворот, выцветание, виньетирование и другие эффекты сделают ваши фото идеальными.

Snapseed

Приложение отличается простым и минималистическим интерфейсом, что дает возможность сделать отличную оптимизацию под любые типы снимков. Благодаря большому количеству функций с помощью программы легко исправить даже неудачные фото. Вот что предлагает функционал Snapseed: обрезать картинку, объединять два снимка в один, исправлять горизонт, убирать пыль и пятна на фото, корректировать лица, сглаживать кожу.

Facetune 2

Это приложение обладает всеми функциями для создания идеальных снимков, однако полный их комплект можно получить только в платной версии. Но базовых функций фоторедактора достаточно, чтобы отбелить, выделить, выровнять кожу, добавить сияние, изменить форму тела или лица. Facetune 2 особенно понравится тем, кто любит делать селфи.

Afterlight

Приложение содержит множество фильтров и эффектов. Например, засветка кадра, летающая в воздухе пыль или царапины. Различные пленки придадут фотографии вид потертости или блики, похожие на блики в фантастических фильмах.

Huji

Если вы хотите сделать фото, подобное тем, которые получаются на старые пленочные фотоаппараты девяностых, это приложение идеально справится с задачей. Huji автоматически добавляет на снимок засветы и царапины, которые когда-то считались недочетами фотоаппарата, а теперь являются модными эффектами.

elle.ua