КультГид Lady.Day.Az: 5 выставок в Баку, обязательных для посещения

Автор фото: Майя Багирова

Звуковая инсталляция "Vertigo"

Где: во Дворце Ширваншахов (Ичеришехер)

Когда: каждый день с 10:00 до 18:00 до 31 мая. Вход - 2 AZN.

На территории архитектурного комплекса XV-го века и памятника всемирного наследия ЮНЕСКО - Дворца ширваншахов - представлена звуковая инсталляция "Vertigo"(в переводе с англ. "Головокружение"). Инсталляция была представлена в рамках Фестиваля "Шелковый путь" (Silk Road Festival), организованного Goethe-Zentrum Baku при поддержке Управления Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер".

"Vertigo" представляет собой современную интерпретацию исторического материала. В своем совместном проекте художник Фархад Фарзали, поэт Лейли Салаева, музыкальный продюсер Джахангир Селимханов и идейный вдохновитель, куратор выставки Асли Самедова изучают преображение отрывка поэмы великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви (1141-1209) "Семь красавиц" (1197).

Выставка "Искусство Японии из коллекции Азербайджанского национального музея искусств"

Где: в Азербайджанском национальном музее искусств

Когда: вторник-воскресенье с 10:00 - 18:00. Вход на выставку - 2 AZN. Касса работает до 17:00.

Выставка "Искусство Японии из коллекции Азербайджанского национального музея искусств", продолжающая серию "Мировое искусство из коллекции Азербайджанского национального музея искусств", задуманную как череду "географических" выставок, на которых будут представлены художественные произведения из Фондов хранения музея, насчитывающих на сегодняшний день около 18 тысяч единиц, является отличным шансом познакомиться с культурой страны Восходящего солнца.

Стилизованные под японские ширмы разрисованные стены выставочных залов и небольшие "горки" из живых цветов и камней, расположенные по периметру, создают ощущение, что человек, входя в зал, оказывается в Японии. Атмосфера была создана специально для более чёткого выражения всей красоты экспонатов, которые отражают жизнь японцев, их традиции и быт. В экспозиции представлены изделия XVIII-XX веков знаменитых керамических центров Японии, получивших всеобщее мировое признание: Арита (Имари), Кутани, Сацума, относящиеся к периодам: Эдо (1603-1868гг), Мейдзи (1868-1912гг), Мейдзи-Тайсе (1912-1926гг),Тайсе-Сева (1926-1989гг).

Новое видение "SƏMƏNİ"

Где: в парке Центра Гейдара Алиева

Когда: каждый день до 1 июня

Международный конкурс "SƏMƏNİ", который реализуется Центром Гейдара Алиева с 2014 года, позволяет посетителям разделить праздничное настроение и познакомиться с произведениями искусства художников, которые представляют современный подход к традициям Новруза. Работы местных и иностранных художников представляют новое видение сямяни - неотъемлемого атрибута праздника Новруз.

"Невыдуманные перспективы" Аиды Махмудовой

Где: в Центре современного искусства YARAT

Когда: до 10 июня. Часы работы выставки: вторник - воскресенье, 12:00 - 20:00. Вход свободный.

Пространство Современного Искусства YARAT представляет персональную выставку новых произведений своего учредителя, азербайджанской художницы Аиды Махмудовой "Невыдуманные перспективы" (Non-imagined perspectives).

Новая экспозиция Аиды Махмудовой (в основе которой лежат эксперименты автора с различными материалами) займет весь второй этаж выставочного пространства. Деконструкция материалов, их смешение (бумага, глина, цемент, камень, в том числе используемый впервые именно для этой выставки мрамор), сборка по слоям и процесс их воссоздания рассматриваются художницей как "развитие" материала, играют роль своего рода "эмоционального исцеления". Инсталляция из напоминающих разрушенные колонны статуй и монументальных настенных произведений создает ощущение полуразрушенного и недостроенного, другими словами, находящегося в "переходной фазе", пространства, и подчеркивает значимость энтропии (степени распада, разрушения) как важного этапа творчества.

Для художницы процесс имеет первостепенное значение, и ее произведения с их оригинальной фактурой играют роль маркеров памяти/опознавательных знаков, слой за слоем раскрывающих особые моменты в личном пространственно-временном континууме автора.

Уже в своих ранних пейзажных и полуабстрактных работах Аида Махмудова с интересом изучает свойства материи, экспериментируя со светом, цветом и текстурой. В работах художницы все чаще присутствуют многослойность и эксперименты с трехмерным искусством. Применяя тот же подход к скульптурным работам, художница создает особую эмоциональную среду. Глубокие и интуитивные исследования художницы в полном соответствии с физическими свойствами выбранных ею материалов и любимой ею земной палитрой, охватывают широкий спектр универсальных человеческих чувств, таких как любовь, потеря, память и желание. Говоря словами самой Аиды Махмудовой, "художественный процесс выражает попытку отслоения некоторых фундаментальных принципов, антропогенных и потому хрупких по своей сути".

"Сделай это" Микеланджело Пистолетто

Где: в Центре современного искусства YARAT

Когда: до 10 июня 2018 года. Часы работы выставки: вторник - воскресенье, 12:00 - 20:00. Вход свободный.

Пространство Современного Искусства YARAT представляет персональную выставку новых и оригинальных архивных работ итальянского художника Микеланджело Пистолетто "Сделай это" (Do it).

Одной из центральных работ экспозиции является символ "Terzo Paradiso" ("Третий рай", 2003) - своеобразное выражение гармонического будущего, где сосуществуют природа и общество. "Третий рай" - заявляет социальную ответственность как "сближение всего искусственного, в том числе науки и технологий с творчеством с целью возвращения жизни в мир" и движение в направлении поиска рационального, сбалансированного, социально-ответственного мира.

Микеланджело Пистолетто продолжает опираться на эту идеологию при создании новых инсталляций для своей персональной выставки в YARAT. Эти новые работы находятся в диалоге с избранными ранними произведениями художника. Концепция "социальной ответственности" еще глубже выражена через серию учебных программ, основанных на методологии Пистолетто и созданного им Фонда "Cittadellarte", который предлагает семинары и мастер-классы для школьников, молодых художников, а также циклы лекций для студентов университетов. Эта годичная учебная программа предусматривает обучение и подготовку азербайджанских учителей всех школ Азербайджана с целью привить чувство социальной ответственности, как части творческого процесса.

Символ "Третьего рая" звучит лейтмотивом всего творчества Микеланджело Пистолетто. Этот символ является модифицированной версией математического знака бесконечности, в котором изображены три переплетающихся круга. Крайние круги в символе представляют "природу" и "искусственность" и, соединяясь с большим кругом, выражают "новое человечество". Опыт художественного творчества Пистолетто, считающегося основателем направления "Arte Povera", охватывает сферы живописи, скульптуры и перформанса. С 1960 года зеркальная поверхность является повторяющейся темой творчества художника и иллюстрирует его интерес как к созданию пространства для самовыражения, так и к перформативному искусству.