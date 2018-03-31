Рейтинг самых счастливых знаков Зодиака - ФОТО

"Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе самом", - говорил Пифагор. Мудрец был, само собой, прав, дело за малым - уметь почувствовать себя счастливым. Одним это дано в большей степени, другим в меньшей. Мы расскажем о самых счастливых знаках Зодиака.

12 МЕСТО - СТРЕЛЕЦ

Главный противник Стрельцов - их настроение, изменчивое, как петербургская погода. В одну минуту они безмятежны и счастливы, в другую - мрачны и нелюдимы. Отчасти это объясняется их инфантильностью: они хотят, чтобы все было как им нужно - и без вариантов. И когда это не происходит, Стрелец топает ножкой и злится - вместо того, чтобы наслаждаться жизнью.

11 МЕСТО - СКОРПИОН

Скорпион буквально чуть-чуть опережает Стрельца в "счастливом" потенциале, и то за счет способности не убиваться по пустякам. Зато у Скорпиона, как известно, сложный (мягко говоря) характер, они склонны к тяжелым рефлексиям, грызут себя и окружающих, поэтому стать счастливыми им непросто. В одиночестве - да, запросто, а с кем-то вместе - ну, тут есть проблемы...

10 МЕСТО - РЫБЫ

Представители этого знака отличаются тонкой душевной организацией, и эта тонкость мешает им достичь нирваны. Одно неверное слово, неудачный взгляд, мягкая ирония в их адрес, и душевное равновесие Рыб превращается в пыль. В этом они похожи на Стрельцов, но у тех настроение может меняться само по себе. В общем, если Рыбы хотят быть счастливыми, им нужно... нет, не стать бесчувственными, но приучить себя не реагировать на мелочи.

9 МЕСТО - ВЕСЫ

С Весами очень интересный парадокс. С одной стороны, они часто соответствуют всеобщим представлениям о счастливом человеке - они удачливы во всех сферах жизни, обаятельны, уверены в себе. Со стороны посмотришь - все у таких людей прекрасно и замечательно. На деле же внешнее часто не совпадает с внутренним состоянием - в том смысле, что везения, обаяния, карьеры, любви оказывается недостаточно для счастья и умиротворения. Что-то Весов все время гложет, и спасти себя они могут лишь сами. Как? Элементарно. Начав ценить то, что есть.

8 МЕСТО - ТЕЛЕЦ

Все как у людей, но чуть лучше - вот формула счастья Тельца. Представителям этого знака свойственно равняться на других, сами по себе они порой не знают, как им лучше. И вообще, ко многим Тельцам душевная гармония приходит только в комплекте с отлаженной личной жизнью.

7 МЕСТО - КОЗЕРОГ

Этому знаку для счастья нужно, чтобы было так, как они хотят. Нормальное для любого человека желание, не поспоришь. В случае с Козерогом речь не идет о тотальном контроле, достаточно, если во всем понемножку будет как надо. Пусть не жарко, но без дождика, пусть не поездка на Сейшелы, но отдых по факту, и так далее. Такой подход очень облегчает жизнь, хотя окружающие могут решить, что Козероги не способны стоять на своем и вообще мягкотелые.

6 МЕСТО - ДЕВА

Девы умеют трудиться, стараются организовать свою жизнь так, чтобы там не было места импровизациям. Этот порядок облегчает существование, успокаивает их (потому что в хаосе Девы чувствуют себя некомфортно), но счастья не приносит. Чрезмерно ответственные Девы постоянно сосредоточены на заботах, а чтобы расслабиться, им нужно быть уверенными, что все под контролем. Однако так никогда не бывает, поэтому Дева скорее пребывает в напряжении, чем в состоянии покоя. Ей бы научиться не обращать внимания на всякую чепуху типа невымытой кофейницы, и будет совсем отлично.

5 МЕСТО - РАК

Рак очень старается быть счастливым и воспитывает в себе оптимиста. С учетом внутренних ресурсов и умения сфокусироваться на поставленных задачах Раку это вполне удается, но сильно выматывает. Да, представители этого знака способны видеть во всем лишь хорошее, но какими усилиями! "Счастье - тяжелая работа" - вот определение, идеально подходящее Ракам. Проблема в том, что, воспринимая жизнь как борьбу и череду препятствий, по-настоящему счастливыми Раки бывают очень редко.

4 МЕСТО - ОВЕН

Овны умеют важное - все время двигаться вперед. "Движение - жизнь", это определенно про них. Именно процесс освоения действительности придает им сил и делает счастливыми. А счастье для Овнов - это довольно шаблонный набор ценностей и достижений, будь то карьера, любовь, классная работа. Еще представители этого знака зачастую неравнодушны к статусу, поэтому придают большое значение громким должностям. С возрастом предпочтения Овнов начинают меняться, причем радикально, и максимальную радость им доставляют самые простые забавы, никак не сочетающиеся с драйвом, например, рыбалка или чтение.

3 МЕСТО - ЛЕВ

Как ни странно, да, представители этого знака входят в тройку самых счастливых. Почему странно? Потому что присущие Львам самовлюбленность, высокомерие, проблемы с самоиронией - это качества, которые вроде бы должны усложнить дорогу к счастью и гармонии. Однако это не так. Способность Львов создавать свою зону комфорта такова, что на внешние раздражители они не реагируют. Эгоизм, скажете вы и будете отчасти правы. Дело в том, что, пребывая в душевной гармонии, Львы перестают бурчать и поучать и становятся очень приятными, вовлекая в эту свою зону всех окружающих. Проще говоря, дай Льву возможность расслабиться - и он сделает жизнь тех, кто с ним рядом, прекрасной.

2 МЕСТО - ВОДОЛЕЙ

Высокий интеллект Водолеев не делает их книжными буками, напротив, мудрость представителей этого знака в том, чтобы быть открытыми миру. Водолеи не умеют скучать, они ищут общения и обожают устраивать праздники, даже если нет повода. Рядом с ними очень приятно, весело и интересно находиться, а сами Водолеи постоянно ищут для себя новые страсти и невзятые вершины.

1 МЕСТО - БЛИЗНЕЦЫ

Вот он, самый счастливый знак. Как Близнецы, с их повышенной эмоциональностью, могут быть лидерами? Очень просто. Представитель этого знака старается видеть только положительные стороны во всем происходящем. Нет, Близнец не клинический оптимист, воспринимающий реальность сквозь розовые очки и игнорирующий сложности. Он способен ценить каждое мгновение и относиться ко всему философски. Его душевное состояние переменчиво, представитель этого знака склонен к легкой грусти, но предпочитает не зависать в минорном настрое. Завтра будет новый день, и это уже хорошо само по себе, так считают Близнецы, исходя из того, что неизвестность жизни - это круто.

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