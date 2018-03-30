Как правильно интерпретировать свои сны?

Все свое существование человечество пытается разгадать тайну сновидений. Ведь до сих пор ученым не удалось до конца разобраться с причиной появления снов и их реальным предназначением для человека. Психологи во главе с Фрейдом утверждают, что сны - это вытесненные желания. Астрологи и нумерологи считают, что любое сновидение - это знание в виде энергии, которую посылает человеку та или иная планета. Мы решили рассказать о двух видах интерпретации сна с точки зрения астрологии.

1. СНОВИДЕНИЕ ПО СТИХИЯМ

Как известно, все 12 знаков Зодиака относятся к четырем стихиям - огню, воде, земле и воздуху. Эти элементы природы отвечают за разные явления в жизни. Чтобы понять свой сон, необходимо выделить ведущую стихию, которая больше всего была проявлена во сне. После этого вы поймете, на какую часть своей жизни вам в скором времени придется обратить внимание.

Огонь

Эта стихия покровительствует творчеству, отцу, созиданию, путешествиям, детям, началу чего-то нового и получению знаний. Если в вашем сне вы имели какое-то отношение к этой стихии (наблюдали пожар, зажигали спичку, управляли электричеством и т. д.), значит, в скором времени в вашу жизнь придет что-то новое. И случится это совсем скоро.

Вода

Эмоции, чувства, семья, собственный дом, недвижимость, отношения с детьми и мамой. Если ваш сон был каким-то образом связан с водной стихией, то обратите внимание на эти аспекты жизни. В течение полугода они будут для вас ключевыми и самыми важными.

Земля

Деньги, наследство, красота, покупки, каждодневная работа, дисциплина, старшие родственники. Если во сне вы прикасались к земле в любом виде (это могут быть скалы, песок, дорога, земля, глина), то в течение месяца вам придется уделить внимание этим аспектам жизни. Возможно, сейчас для вас самое время сменить жилье или серьезно уделить внимание своей внешности и работе.

Воздух

Эта стихия соответствует братьям и сестрам, общению, коммуникациям, здоровью, командировкам, письмам, сплетням, мечтам и фантазиям. Если во сне вы летаете, наблюдаете птиц, смотрите из окна и вообще имеете любое отношение к воздуху, значит, вам необходимо обратить внимание на эти аспекты вашей жизни. Часто сны, в которых человек летает, обозначают реализацию его мечты в ближайшем будущем.

2. СНЫ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

С понедельника на вторник

Этими днями недели управляет Луна и Марс. Марс рождает стремления, дает импульс к действию, а Луна отвечает за наши тайные эмоции. Также Марс - планета личной силы. Сны, увиденные во вторник и связанные с вашими личными стремлениями, покажут, сколько в вас энергии для реализации задуманного. Марс - мужская планета, поэтому сны вторника также могут символично показать ваши отношения с мужчинами.

Со вторника на среду

Эти сны управляются планетой Меркурий. Если это сновидение вам запомнилось в деталях, значит, оно является для вас источником важнейшей информации. Обратите внимание на свое эмоциональное состояние во сне, где вы находились и о чем говорили. Возможно, вы сами сможете понять символы этого сна с помощью личных ассоциаций.

Со среды на четверг

Сновидения планеты Юпитер. Они рассказывают о профессиональных перспективах, открывающихся перед вами, также покажут деятельность, способную принести большой успех. Если во сне вы находитесь в путешествии, значит, вам рекомендуется в ближайшее время куда-то поехать - Юпитер покровительствует путешественникам и искателям приключений.

С четверга на пятницу

Такие сны находятся под управлением Венеры. Эта планета отвечает за чувственность, любовь, материальные аспекты жизни и творчество. Сны Венеры рассказывают о способах и сроках исполнения любых желаний. Если в "венерианских" снах мы что-то приобретаем или получаем деньги, значит, в скором времени мы сможем ни в чем себе не отказывать.

С пятницы на субботу

Сновидения Сатурна, планеты судьбы, рока, испытаний. Он диктует законы, ограничивая нас, чтобы научить дисциплине и выйти на новый уровень. Поэтому сны на субботу расскажут о правилах, которым мы должны подчиниться, а также покажут, в чем придется ограничить себя в ближайшее время. Часто эти сны содержат информацию о перспективах реализации планов и подготавливают к переменам.

С субботы на воскресенье

Сны, которые находятся под управлением Солнца. Оно отвечает за любовь, вдохновение и творчество. Нередко именно в "солнечных" снах мы можем увидеть наши будущие отношения, которые станут главной любовью в нашей жизни. Также эти сны показывают то, что подарит нам в скором времени счастье.

С воскресенья на понедельник

Сны под управлением Луны. Они означают наши эмоции и чувства, отвечают за отношения с мамой и другими женщинами. Эти сны лучше всего интерпретировать с помощью календаря лунных суток: на растущей Луне сны считаются вещими и указывают на то, что в скором времени придет в нашу жизнь. Сны на убывающей Луне указывают на то, с чем пора расстаться.

3. САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОБРАЗЫ ВО СНЕ

Волосы

В астрологии волосы считаются аккумулятором энергии человека и сон, в котором задействованы волосы означает прилив сил. Часто образ волос во сне появляется в период, когда человеку дается новоя энергия на созидание тех дел, которые он давно откладывал.

Дверь

Часто означает поиск решения какой-то проблемы. Если во сне вы не можете выйти из какого-то пространства, то наяву вас явно беспокоит проблема. Необходимо решить то, что давно не дает вам покоя, и тогда в вашей жизни в буквальном смысле откроется новая дверь.

Вода

Чаще всего астрологи интерпретируют сны с водой как готовность спящего к началу нового этапа в жизни. Обычно такие сны означают, что ваше сознание занимается самоочищением. Обратите внимание на качество воды: грязная и мутная вода говорит о внутреннем беспокойстве. Чистая и прозрачная - о гармонии и балансе с самим собой.

Собака

Образ собаки во сне означает помощь, которая скоро будет оказана спящему. Если собака во сне ведет себя агрессивно, значит наяву кто-то бестактно ведет себя по отношению к вам. Астрологи рекомендуют обращать внимание на цвет собаки. Черная или серая собака говорит о переменах в общении. Рыжий или белый пес - о неожиданном подарке судьбы.

Дерево

Астрологи считают дерево главным символом здоровья в сновидениях. Обратите внимание на его внешний вид - красивое и сильное дерево говорит о балансе энергий в организме. Слабое и без листвы - пора заняться обследованием своего здоровья.

Полет

Если спящий во сне летает, значит его жизнью на данном этапе руководят амбиции и мечты. Свободный и приятный полет говорит о том, что все задуманные планы реализуются, и все получится легко. Волнительный и пугающий полет во сне указывает спящему на то, что пора все брать в свои руки или пересмотреть планы на жизнь.

Elle.ru