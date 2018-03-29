29 марта 2018

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29 марта 2018 09:00

Лайфхак, который поможет нарисовать крутую стрелку

Стрелки - вечная тема. Серьезно, мы уже научились делать макияж любой сложности, а вот с подводкой по‑прежнему не ладится. В Сети можно найти огромное количество лайфхаков на эту тему (в ход идут ложки, скотч и еще много чего интересного).

Как передает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, стало известно, в чем заключается основная ошибка всех "стрелочниц". Оказывается, ни в коем случае нельзя смотреть на себя прямо в зеркало. Инструкция такая: подойдите к зеркалу как можно ближе, поднимите подбородок, слегка прикройте глаза - и только после этого беритесь за дело. Проверено - действительно работает!


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