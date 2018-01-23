КультГид Lady.Day.Az: 5 мероприятий последней недели января

Баку радует ценителей искусства различными выставками, незабываемыми концертами, яркими спектаклями и встречами с творческими людьми. КультГид Lady.Day.Az представляет подборку мероприятий, которые позволят "прикоснуться к прекрасному".

Грандиозная инсталляция '10 (-35)' Фаига Ахмеда в Kapellhaus

Где: в помещении Германо-Азербайджанского культурного объединения "Kapellhaus"

Когда: каждый день, кроме воскресенья, до 31 января, с 15:00 до 20:00. Вход свободный.

Масштабная ковровая инсталляция Фаига Ахмеда "10(-35)", установленная в помещении Германо-Азербайджанского культурного объединения "Kapellhaus", считается одним из самых масштабных произведений художника, когда-либо представленных на суд зрителей в Баку. Растянувшись на более чем 15 метров, инсталляция доминирует в пространстве зала.

Грандиозная инсталляция '10 (-35)' Фаига Ахмеда, инновационная и масштабная по форме, отсылает к теме зарождения ковроделия. Обычно видимые только как бахрома, скрытые за узелками ковра, нити основы, становятся центральной частью работы Фаига Ахмеда. Инсталляция и документальный фильм о художнике, снятый весной Музеем текстиля Бораса в Швеции, впервые показаны бакинской публике, поэтому не пропустите такое событие.

Выставка "Лавада" - Историческая одежда Шеки

Где: в галерее "Натаван" (Ичеришехер)

Когда: до 1 февраля с 11:00 до 18:00. Вход свободный.

На выставке "Лавада. Историческая одежда Шеки" представлена ​​персональная коллекция исторической одежды Натаван Алиевой, которая относится к Шекинскому региону. Одним из самых интересных экспонатов коллекции является Лавада (Леббаде) - один из старейших видов одежды в Азербайджане.

Стиль одежды каждого региона Азербайджана уникален и Шеки является примером региона с богатым разнообразием типов одежды. Примером этих исторических костюмов является пример Лавады, которая широко была распространена в историческом Шеки. Лавада - это верхняя одежда, некоторыми этнографами называемая Леббаде. Леббаде была более популярна в осенне-зимний сезон. Лавада свободна и выровнена. Верхняя часть Леббаде открыта и застегивалась в плечах. Плечи короткие с открытыми подлокотниками. Леббаде обычно шили из различных позолоченных тканей, делали к нему украшенные воротники, богато декорировали рукава и застежки.

Знакомство с художником - Фидан Ким

Где: Yarat! Contemporary Art Space

Когда: 24 января в 19:00. Вход свободный.

Студентка 4-го курса Государственной академии художеств, член молодежной секции Союза художников Фидан Ким участвовала на различных выставках не только в Азербайджане, но и за пределами страны. Художница участвовала в фестивале Carrousel du Louvre Art Shopping в Париже, в выставке Live Life, проводившейся в Москве и Тбилиси организацией IDEA, в 6-ом Международном творческом фестивале Qız Qalası, проекте в рамках первых Европейских Олимпийских игр, в выставке и проектах организации Arts Council, в фестивалях и выставках, организованных Içəri Şəhər, UNESCO, и Фондом Гейдара Алиева. Неоднократно ездила на различные мастер-классы в Италию, Британию, Грузию и США. В 2013 и 2014 провела две персональные выставки, "Последний день детства" и "Парадоксы" в Центре современного искусства.

Фидан Ким - куратор, а также участник выставки Art Rising в Национальном музее Искусств. Также занималась витражом, росписью по керамике и стеклу. Иллюстрировала книги в США.

Фидан с самого раннего детства посещала мастерские разных художников и путешествовала по разным странам, занимаясь на курсах и участвуя на выставках. Больше всего ей нравилось делать линейные наброски и композиции тушевой ручкой. Таким образом, она начала серию графических работ под названием "Секреты", каждая работа включала в себя много персонажей, сюжеты и символы. Далее она начала переносить эту идею на холст, теперь уже совмещая графику, ориентализм и сюрреализм. Она очень часто прибегает к орнаментам и миниатюрам. Большую роль в ее живописи играют сны. Самые удачные работы приходят к ней во сне, и, проснувшись, она переводит их на холст.

На встрече вы можете задать Фидан интересующие вас вопросы и познакомиться с миром художника.

Выставка Бахрама Багирзаде ART IN BOXES²

Где: в Галерее искусств Музейного центра

Когда: 26 января в 17:00. Выставка продлится до 31 января.

Вторая выставка Бахрама Багирзаде ART IN BOXES² - необычный проект, который представит вниманию зрителей современные художественные идеи, новые образы и смыслы. Автор предлагает свое видение мира в различных направлениях и эстетических форматах - сувенирные, подарочные, концептуальные, карикатурные, а также серию "Европа глазами автора".

Бахрам Багирзаде легко и талантливо преобразовывает реальность в художественное пространство, создавая при этом не абстрактные инсталляции, а маленькие эпизоды жизни. Каждое его творение наполнено эмоциями, размышлениями и самыми искренними чувствами, и это позволяет зрителю почувствовать даже самые тонкие и невидимые глазу идеи художника!

ART IN BOXES² - не просто очередной творческий проект Бахрама Багирзаде, это призыв задуматься о себе, о жизни, о своих чувствах и поступках, абстрагироваться от жестких рамок реальности и ненадолго ощутить свободный полет собственных мыслей! Средства, полученные от реализации ART IN BOXES, пойдут на благотворительность.

Концерт короля буги-вуги Сильвана Цинга

Где: в Международном центре мугама

Когда: 27 января в 20:00. Билеты в продаже на iticket.az

Посольство Швейцарии в Азербайджане, Международный центр мугама и The Landmark Hotel Baku представляют концерт известного швейцарского пианиста исполнителя в жанре буги-вуги, блюза и джаза Сильвана Цинга (Silvan Zingg).

Программа концерта ожидается очень веселой. Позитивная энергия Цинга приведет в восторг зрителей.

Ф.Агаларова