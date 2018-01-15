6 секретов красоты марокканских женщин - ФОТО

Хаммам - это даже не бьюти-ритуал, а важная часть образа жизни. В то время, как со времен Римской империи, традиции общественных бань постепенно исчезли по всему Средиземноморью, хаммамы до сих пор активно используют в Турции и на Севере африканского континента. Как и сауна, марокканский хаммам разделен на два-три уровня по интенсивности пара. Первый шаг - обмыть себя теплой водой, второй - глубокое очищение и массаж. Важно, чтобы все движения были вальяжными и плавными, слишком резкие - могут повредить даже разогретые мышцы. Самое ценное в хаммаме - детоксикация в клубах пара и улучшение циркуляции крови. Распаренная кожа получает необходимое глубокое очищение, увлажнение и в разы лучше впитывает все ценные компоненты косметических средств. Beauty-лайфхак: выпить после парной стакан воды с лепестками роз!