6 секретов красоты марокканских женщин - ФОТО

Даже во времена активного вмешательства Запада в местную beauty-индустрию, Марокко остается страной, окутанной, как шелковым платком, таинственными легендами, нотами флердоранжа и запахами тысячи специй. А если говорить о ритуалах красоты - еще не известно, кто кому дал больше: не секрет, что множество ценных и уникальных ингредиентов для своих хитов мировые бьюти-гиганты позаимствовали "из косметичек" марокканских принцесс. Генетика-генетикой, но природные задатки важно закрепить правильными привычками - перед вами базовые.
Хаммам
Хаммам - это даже не бьюти-ритуал, а важная часть образа жизни. В то время, как со времен Римской империи, традиции общественных бань постепенно исчезли по всему Средиземноморью, хаммамы до сих пор активно используют в Турции и на Севере африканского континента. Как и сауна, марокканский хаммам разделен на два-три уровня по интенсивности пара. Первый шаг - обмыть себя теплой водой, второй - глубокое очищение и массаж. Важно, чтобы все движения были вальяжными и плавными, слишком резкие - могут повредить даже разогретые мышцы. Самое ценное в хаммаме - детоксикация в клубах пара и улучшение циркуляции крови. Распаренная кожа получает необходимое глубокое очищение, увлажнение и в разы лучше впитывает все ценные компоненты косметических средств. Beauty-лайфхак: выпить после парной стакан воды с лепестками роз!
Аргановое масло
Пожалуй, главный марокканских бьюти-хит - масло арганы. Уверены, именно этот ингредиент появляется в восточных сказках в качестве эликсира красоты и вечной молодости. Его получают методом холодного отжима из косточек плода вечнозеленого дерева арганы, которое произрастает лишь в одном месте на планете - на окраине Сахары, на юге Марокко. Масло оказывает высокое антиоксидантое и антибактериальное действие, стимулирует выработку коллагена и защищает от ультрафиолетовых лучей. Уникальные дерматологические достоинства делают аргану одной из самых дорогих в мире (таким образом, народное название "жидкое золото" имеет двойной смысл). Традиционно в стране его использовали в лечебных целях - против экземы, псориаза, тяжелых форм акне и выпадения волос. В современной бьюти-индустрии аргановое масло считается одним из самых эффективных способов увлажнения, борьбы с сухостью кожи и кончиков прядей. А если по совету марокканских подруг добавить в него несколько капель афродизиака нероли - будете еще и божественно благоухать.
Глина гассул
Еще один бьюти-эндемик из Атласских гор - черно-зеленая глина, которая по своим абсорбирующим свойствам в четыре раза сильнее каменного угля. Из-за чего она стала желанной гостьей в самых дорогих спа-центрах на планете. На своей родине гассул куда более доступный ингредиент и от этого не менее ценный - глина не только вытягивает глубокие загрязнения и освобождает от "черных точек", но и способствует похудению, скрадывает целлюлит и улучшает структуру волос (в Марокко глину добавляют в шампуни). Вот такой мультифункционал!
Savon Noir или черное мыло
Обязательная составляющая обрядов красоты в традиционном хаммаме - марокканское черное мыло. Это смесь пюре из маслин, натуральных масел и глицерина, из которой формируют пасту с ароматом мяты, богатую витамином E. Массажными движениями ее наносят на распаренное лицо и тело на 10 минут и смывают теплой водой. Мыльная паста работает как эксфолиант - отшелушивает омертвевшие частички кожи и одновременно увлажняет. Этим древним секретом красоты владеют практически все жительницы севера континента, он распространен здесь настолько, что не только в каждой стране, но и в каждой семье есть собственный, домашний, рецепт органического черного мыла.
Перчатка kessa
Вместе с черным мылом в хаммаме используют и эту очищающую рукавицу. Изготовленная из скрученных волокон шелка (иногда, с добавлением хлопка или даже козьей шерсти), она гораздо эффективнее любой губки избавляет кожу от ороговевшего слоя, при этом не травмируя ее. Растирают тело марокканские женщины сильными энергичными движениями - такой самомассаж делает кожу необычайно гладкой, а в более длительной перспективе, помогает сохранить молодость. Важно: деликатные участки тела от бойкой рукавицы лучше все-таки избавить.
Мятный чай
О том, что красота начинается изнутри гласят многие арабские пословицы. И эту восточную мудрость можно с успехом продемонстрировать на практике. Пример тому - марокканский чай. Главный источник - щедрые пучки свежей мяты, которая предотвращает раннее появление морщин и помогает залечивать мелкие раны. В сочетании с чаем - прекрасно бодрит, а значит это отличный способ начать свой день: энергично, здорово и красиво, в духе настоящей марокканской принцессы.
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