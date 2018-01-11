ТОП-13 бьюти-ошибок каждой женщины - ФОТО

Существует целый ряд бьюти-грехов, которые каждая из нас так или иначе могла совершать не только в юности, но и в более опытном возрасте.

1. Плохая растушевка тонального крема. Всегда помните о линии роста волос и шее.

2. Использование большого количества тонального крема. Меньше - лучше.

3. Обильное нанесение духов. Используйте аромат только в точках пульса.

4. Выход на улицу с "несвежей" головой. Сухой шампунь должен стать вашим лучшим другом.

5. Самоличное удаление прыщиков. Лучше обратиться к специалисту.

6. Экономия на лаке для ногтей. Если вы хотите добиться стойкости маникюра, не экономьте на лаке.

7. Нанесение большого количества румян. Для того, чтобы не ошибиться в этом вопросе, просто ищите источник естественного света и делайте макияж в той зоне.

8. Многослойное нанесение туши. Визажисты не рекомендуют наносить продукт больше, чем в два слоя.

9. Игнорирование пилинга губ перед макияжем. Даже самый красивый и трендовый цвет на сухих и шелушащихся губах будет терять свою крутость.

10. Неестественный вид бровей. Мы понимаем, что широкие брови в чести, но во всем нужно знать меру.

11. Отказ от солнцезащитного крема на регулярной основе. Да, даже зимой без него не обойтись.

12. Невнимательность по отношению к кистям. Вы наверняка все время забываете чистить свои инструменты, а на них скапливаются пыль и размножаются бактерии.

13. Хранение старой косметики. Будьте осторожны - использование просроченных средств чревато высыпаниями и аллергией.

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